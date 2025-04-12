Ayvalık Yenimahalle'ye Yeni İçme Suyu Hattı Kazandırıldı

(BALIKESİR) - 20 ilçede çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Ayvalık'ın Yenimahalle bölgesine yeni içme suyu hattı kazandırarak, vatandaşların özellikle yaz aylarında yaşadığı su sıkıntısını giderdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ Genel Müdürlüğü, Ayvalık'ın Yenimahalle Mahallesi'nde içme suyu şebeke hattı yapım işini tamamladı. Her yıl özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğu sebebiyle yaşanan bölgedeki su sıkıntısının önüne geçmek için bölgeye yeni bir içme suyu hattı kazandırıldı.

Bölgede uzun yıllardır, özellikle yazın su sıkıntısı çeken vatandaşlar BASKİ'nin çalışmasından duydukları memnuniyetlerini dile getirdi. Yıllardan beri dile getirdikleri ama bir türlü çözüme kavuşmayan sorunu göreve gelir gelmez Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın çözdüğünü söyleyen mahalle sakinleri, "Ahmet Başkan'ımız sesimizi duydu. BASKİ ekipleri kısa sürede buradaki çalışmalarını tamamladılar. Başkanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yenimahalle bölgesinde 804 metre içme suyu şebeke hattı yapımını tamamlayan BASKİ ekipleri, içme suyu deposuna bağlantı çalışmalarını da gerçekleştirdi.