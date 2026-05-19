Özel çocuklar temsili askerlik heyecanı yaşadı

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi öğrencileri, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Edremit 3. Komando Tabur Komutanlığı'nda düzenlenen temsili askerlik programına katıldı.

Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi öğrencileri, Edremit 3. Komando Tabur Komutanlığı'nda düzenlenen temsili askerlik programında buluştu. Türk bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen programda özel bireyler askerlik heyecanını yaşarken, aileleri de duygu dolu anlara tanıklık etti.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, Engelliler Haftası dolayısıyla yaşama geçirilen etkinliğin çok özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Özel çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk ve gurur hepimize umut verdi. Onların azmi, sevgisi ve yaşam enerjisi bizlere ilham oluyor. Ayvalık Belediyesi olarak özel bireylerimizin sosyal yaşamda daha aktif yer almaları, mutlu ve eşit bir yaşam sürmeleri için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Engelliler Haftası'nın toplumda farkındalığı ve dayanışmayı artırmasını diliyorum" diye konuştu.