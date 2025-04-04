Ayyüce Türkeş Babası'nı Andı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş, 28'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla babası ve MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş, babası ve MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 28'inci yıl dönümünde anıt mezarını ziyaret ederek andı. Ayyüce Türkeş, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Türk emsalsiz, Türk eşsiz, Türk ne yapsın Türkeş'siz! Başbuğlar ölmez!"