AZAL, Kars Seferlerine Başlıyor

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Türkiye'deki uçuş ağını genişleterek Kars seferlerine başlayacağını duyurdu.

AZAL'dan yapılan açıklamaya göre, Kars'ın şirketin Türkiye'deki 9. destinasyonu olarak uçuş ağına eklenmesiyle Türkiye, hava yolu şirketinin en fazla noktaya uçuş gerçekleştirdiği ülke konumuna gelecek.

Yeni hattın, Azerbaycan ile Türkiye arasında artan yolcu talebine cevap vermesinin yanı sıra iki ülke arasındaki hava ulaşımının daha da geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Bakü-Kars-Bakü hattındaki ilk uçuş 30 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Seferler haftada iki kez, perşembe ve pazar günleri düzenlenecek.

Yeni destinasyon için biletlerin satışa sunulduğu bildirildi.