AZAL Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler Uğurlandı - Son Dakika
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AZAL Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler Uğurlandı

AZAL Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler Uğurlandı

Azerbaycan Hava Yolları'nın düşen uçağında hayatını kaybeden mürettebat için tören düzenlendi.

29.12.2024 14:47
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Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşürülen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybeden iki pilot ile bir kabin görevlisi törenle son yolculuklarına uğurlandı.

Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, olayda yaşamını yitiren kaptan pilot İgor Kşnyakin, ikinci pilot Aleksandr Kalyaninov ve kabin görevlisi Höküme Aliyeva için tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva, devlet yetkilileri, AZAL çalışanları ve yaşamını yitiren kişilerin yakınları katıldı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın çalındığı törende, hayatını kaybeden mürettebat ve yolcular için saygı duruşunda bulunuldu.

Törenin ardından cenazeler, defnedilmek üzere devlet yetkilileri ve ülke için hizmetleri bulunan kişilerin mezarlarının yer aldığı 2. Fahri Hıyaban'a götürüldü.

AZAL pilotlarının omuzladığı cenazeler için Fahri Hıyaban'da da tören yapıldı. Törene Başbakan Ali Asadov, hükümet üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kşnyakin ve Kalyaninov, Hristiyan din adamlarının dualarıyla Ortodoks geleneklerine göre defnedilirken, kabin görevlisi Aliyeva cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bakü- Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

AZAL, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu düştüğünü duyurmuştu.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonla görüşerek, AZAL'a ait uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür dilemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AZAL Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler Uğurlandı - Son Dakika

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