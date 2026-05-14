Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir çeşmenin oluğuna girerek serinlemeye çalışan ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçeye bağlı Derelitekke köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çalışma yürüten Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü personeli Mehmet Kızlan, bir ayının çeşmenin oluğuna girdiğini fark etti.
Kızlan, ayının olukta serinlediği anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Bir süre olukta kalan ayı, daha sonra çıkarak ormanlık alanda gözden kayboldu.
Son Dakika › Güncel › Azdavay'da Ayı Çeşmede Serinledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?