Azdavay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Azdavay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çay yatağına devrilen otomobilde sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

28.03.2025 21:16
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çay yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Kurt'un (62) kullandığı 37 ADN 357 plakalı otomobil, Azdavay- Kastamonu kara yolunun Topuk köyü yakınlarında kontrolden çıkarak Yumacık Çayı'na devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan eşi Gülseren Kurt ise ambulansla götürüldüğü Azdavay Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azdavay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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