Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, Milli Meclisin feshedilmesi ve genel seçimlerin erkene alınmasını onayladı - Son Dakika
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Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, Milli Meclisin feshedilmesi ve genel seçimlerin erkene alınmasını onayladı

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, Milli Meclisin feshedilmesi ve genel seçimlerin erkene alınmasını onayladı

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, Milli Meclisin feshedilmesi ve genel seçimlerin erkene alınmasının anayasaya uygun olduğuna ilişkin karar aldı. Milli Meclis'in feshedilmesi ve genel seçimlerin erkene alınması talebi, ülkenin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclis'in kararının anayasaya uygunluğunu değerlendirmek üzere Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

27.06.2024 12:47
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Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, Milli Meclisin feshedilmesi ve genel seçimlerin erkene alınmasının anayasaya uygun olduğuna ilişkin karar aldı.

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi'nde, "Meclisin feshedilmesi ve genel seçimlerin erkene alınması" hakkındaki Milli Meclisin kararı görüşüldü.

Yüksek Mahkemece ilgili kararın anayasaya uygun olduğuna hükmedildi.

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla "Meclisi feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması" için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev de Milli Meclisin kararını, anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi için Anayasa Mahkemesine göndermişti.

Azerbaycan'da Milli Meclisin feshedilmesi yetkisi cumhurbaşkanında bulunuyor.

Kaynak: AA

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