Azerbaycan Askeri Personeli Kış Tatbikatı-2025\'e Katılmak Üzere Türkiye\'ye Geldi

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'KIŞ Tatbikatı-2025'e katılacak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli, Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'nda 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı personeli tarafından karşılandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "'Tek millet, iki devlet' anlayışımızla 'tek yürek, tek bilek, tek yumruk' olarak çalışmaya devam edeceğiz. Kış Tatbikatı-2025'e katılacak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli Hasret Köprüsü'nde 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı personeli tarafından karşılandı" denildi.

MSB tarafından paylaşılan görüntüde, iki ülkenin askeri personelleri tarafından gerçekleştirilen bayrak devir teslim törenine de yer verildi.

Haber: ANKARA,