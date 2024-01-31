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Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Görüştü - Son Dakika
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Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Görüştü

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Görüştü

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, ülkesine gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin başarılı şekilde gelişmesi memnuniyetle karşılandı. Eğitim alanındaki işbirliği ve beklentiler de ele alındı.

31.01.2024 17:13
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Azerbaycan'da Başbakan Ali Asadov, temaslarda bulunmak için ülkesine gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin her alanda başarılı şekilde gelişmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Eğitim alanının iki ülke ilişkilerinde önemli yere sahip olduğu vurgulanan görüşmede, bu alandaki işbirliğinin mevcut durumu ve beklentileri ele alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Görüştü - Son Dakika
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