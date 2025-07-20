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Azerbaycan Basın Tarihinde Özel Müze

Azerbaycan Basın Tarihinde Özel Müze
20.07.2025 11:12
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Akif Aşırlı, ofisini Azerbaycan basın tarihine ışık tutan bir müzeye dönüştürdü.

Azerbaycan'da basın hayatının 150. yılının kutlandığı günlerde Şark Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Akif Aşırlı, kişisel ofisini ülkenin basın tarihine ışık tutan özel müzeye dönüştürdü.

Yarım asra yaklaşan meslek hayatında biriktirdiği zengin arşiv belgeleri, nadir gazeteler, dergiler, kitaplar ve görsel belgelerle Aşırlı, Azerbaycan basınının hafızasını tek çatı altında toplamayı başardı. Müze niteliği taşıyan ofisinde 1875'te yayımlanan ilk Azerbaycan gazetesi "Ekinçi"den bugüne kadar çok sayıda önemli yayın yer alıyor.

Azerbaycan basın tarihi, siyasi dönüşümlere ve kültürel değişimlere tanıklık etmiş olmasıyla dikkati çekiyor. Aşırlı'nın arşivinde Çarlık Dönemi, Sovyetler Birliği yılları ve bağımsızlık sonrası döneme ait yüzlerce orijinal nüsha yer alıyor.

Ofis, sadece yazılı basın örnekleriyle değil aynı zamanda daktilolar, matbaa araçları ve gazeteciliğin çeşitli dönemlerine ait fotoğraflarla da geçmişe görsel pencere açıyor.

Aşırlı'nın bu girişimi, hem genç gazetecilere ilham kaynağı olması hem de araştırmacılar için başvuru merkezi haline gelmesi açısından önem taşıyor.

Azerbaycan'da basın tarihine yönelik bireysel çabayla kurulan bu nitelikli müze, aynı zamanda ülkenin medya hafızasının korunmasına yönelik örnek inisiyatif olarak değerlendiriliyor.

"150 yıllık hafızayı gelecek nesillere aktarmak istiyorum"

Müzesinin kapılarını AA muhabirine açan Aşırlı, 30 yıldan fazladır gazetecilik faaliyetinde bulunduğunu ve basın tarihi alanında araştırmalar yaptığını söyledi.

Basın tarihine ilişkin kitaplar yazdığını belirten Aşırlı, aynı zamanda üniversitede bu konularda ders verdiğini ifade etti.

Aşırlı, "150 yıllık şerefli yol kateden Azerbaycan basınının bir müzesinin olmadığını görünce bu boşluğu doldurma kararı aldım." dedi.

Yıllardır topladığı belge ve objelere müzesinde yer verdiğini anlatan Aşırlı, "Müzeyi, devletten ya da başkalarından hiçbir yardım almadan oluşturdum. Müze, altı odadan oluşuyor. Genç gazeteciler, gazetecilik öğrencileri müzeyi sık sık ziyaret ediyor. Onlara Azerbaycan basınının geçtiği yolu anlatıyoruz." diye konuştu.

Müzede Azerbaycan basınının duayen isimlerinin resimlerinden oluşan tabloları da sergilediğini belirten Aşırlı, "Müzeyi, Azerbaycan basınının 150 yıllık tarihi hafızasını salname olarak yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için oluşturdum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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