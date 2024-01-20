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Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi: Sovyetler Birliği'nin dağılmasında Azerbaycan halkının rolü büyük - Son Dakika
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Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi: Sovyetler Birliği'nin dağılmasında Azerbaycan halkının rolü büyük

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, 20 Ocak 1990'da Sovyet ordusunun Azerbaycan'da gerçekleştirdiği katliam sonrası Azerbaycan halkının ayaklandığını belirterek, Sovyetler Birliği'nin dağılmasında Azerbaycan'ın bağımsızlık hareketinin önemine dikkat çekti. Büyükelçi Memmedov, yüzlerce şehit verilen bu olayın gençlere büyük ders olması gerektiğini vurguladı.

20.01.2024 - 18:48,
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AZERBAYCAN'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, 20 Ocak 1990 günü Sovyet ordusunun Azerbaycan'da gerçekleştirdiği katliam sonrası Azerbaycan halkının ayaklandığına dikkati çekerek, 'Sovyetler arasında yaşayan 15 cumhuriyet kendi bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlığa giden bu hareketin önünde duran millet Azerbaycan milletidir" dedi.

20 Ocak 1990'da Sovyet ordusunun Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirdiği katliam nedeniyle 'Kara Ocak' olarak anılan günde Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından anma etkinliği düzenledi. Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen anma etkinliğine Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov da katıldı. Memmedov burada 20 Ocak 1990'da neler yaşandığını anlattı. Sovyet ordusunun Azerbaycan halkına saldırıp çok sayıda şehit ve yaralıya sebep olduğunu anlatan Büyükelçi Memmedov, 'Azerbaycan vatandaşlarına karşı kendi yaşadıkları devletin ordusu ateş açıp, kurşun sıkarak yüzlerce insanı öldürdüler ve yaraladılar. Bu olaydan sonra Sovyetler Birliği dağılmaya başladı. Azerbaycan halkının elde ettiği bağımsızlık tarihini genç neslin iyi bilmesi gerekiyor" dedi. Azerbaycan'ın tarihinde bugünün bir anısının olduğunu aynı zamanda Azerbaycan'ın da bağımsızlığını kazanmasında büyük rol oynadığını kaydeden Büyükelçi Memmedov, Sovyetler Birliği içinde yer alan milletlere de Azerbaycan halkının örnek olduğunu ifade etti. Memmedov şöyle konuştu: ?Bu tarih Azerbaycan halkının şerefli, tarihi bir günüdür. Sovyetler arasında yaşayan 15 cumhuriyet kendi bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlığa giden bu hareketin önünde duran millet, Azerbaycan milletidir. Döktüğümüz kanlar ve verdiğimiz canlar sonunda birçok halk bağımsızlığını elde etti."Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, yüzlerce şehit verilen bu olayın gençlere büyük ders olması gerektiğini de sözlerine ekledi. (DHA)

Azerbaycan\'ın Ankara Büyükelçisi: Sovyetler Birliği\'nin dağılmasında Azerbaycan halkının rolü büyük
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi: Sovyetler Birliği'nin dağılmasında Azerbaycan halkının rolü büyük - Son Dakika
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