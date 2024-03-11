Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.
Aliyev, Tokayev'i resmi törenle karşıladı. Azerbaycan ve Kazakistan milli marşlarının seslendirildiği tören sonrasında Aliyev ve Tokayev, ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından ilgili bakan ve yetkililerin katılımıyla Azerbaycan-Kazakistan Devletlerarası Yüksek Konseyi'nin toplantısı yapıldı.
Toplantıda konuşan Aliyev, Kazakistan ve Azerbaycan'ın iki kardeş ülke olduğunu söyledi. Aliyev, Kazakistan'ın sosyal ve ekonomik kalkınmada, yenilikçi ilerlemede elde ettiği başarılardan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Kazakistan bizim güvenilir dostumuz ve müttefikimizdir." dedi.
Tokayev ise Cumhurbaşkanı Aliyev'i yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.
Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği zafer ve toprak bütünlüğü ile egemenliğini yeniden sağlaması nedeniyle sevindiklerini söyleyen Tokayev, "Kazakistan'la Azerbaycan gerçek anlamda stratejik ortak ve müttefiktir." ifadesini kullandı.
Tokayev, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, potansiyelin büyük olduğunu, başarıya ulaşacakları günlerin çok da uzak olmadığını kaydetti.
Toplantı sonrasında Aliyev ve Tokayev, Orta Koridor üzerinden Çin-Kazakistan-Azerbaycan rotasıyla hareket eden konteyner treninin Bakü'nün Abşeron istasyonuna varışını canlı bağlantı ile izledi.
Görüşmelerin ardından iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalandı. Aliyev ve Tokayev, "Azerbaycan-Kazakistan Devletlerarası Yüksek Konseyi 1. Toplantısının Kararı"na da imza attı.
Ayrıca ilgili bakanlar ve yetkililerce KOBİ'ler, medya, yatırım, kültür, uzay teknolojileri, eğitim ve denizcilik alanlarında anlaşmalar için imza töreni düzenlendi.
Toplantıda Azerbaycan üzerinden dünya piyasalarına gönderilen Kazak petrolünün hacminde kademeli artışa ilişkin anlaşmaya da imza atıldı.
Son Dakika › Güncel › Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son toplantı töreninde konuştu ve meclis üyelerinden helallik istedi.
Türkiye Diyanet Vakfı, Kenya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ve Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla yapılan faaliyetler kapsamında Nairobi'deki Kibera mahallesinde yaşayanlara gıda paketleri dağıtıldı. Ayrıca, bölgedeki Line Sabah Camisi'nde su kuyusu açıldı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. TDV heyeti ayrıca yetimhaneyi ziyaret ederek çocuklara balon ve şeker dağıttı.
Yaklaşık bir yıldır iç savaşın sürdüğü Sudan'da yaşanan kıtlık nedeniyle insanların çekirge yemek zorunda kaldığı bildirildi. Sudanlı ailelerin yiyecek bulmakta büyük sıkıntılar yaşadığı, açlıkla karşı karşıya kalan ailelerin hayatta kalmak için çekirge yemek zorunda kaldığı belirtildi. Binlerce Sudanlı ailenin gıda yardımına ihtiyacı olduğu kaydedildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybederek 9.131,82 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Tekstil deri en çok kazandıran sektör olurken, iletişim en çok gerileyen sektör oldu. Analistler, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başlandığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?