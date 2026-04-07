Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'ü kabul etti - Son Dakika
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'ü kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk\'ü kabul etti
07.04.2026 15:14
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Şentürk, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e ileten Şentürk, kabul için teşekkür ederek görüşmekten onur duyduklarını söyledi.

Aliyev, selamlar için teşekkür ederek, kendi selamlarının da Erdoğan'a iletilmesini rica etti.

Kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilkelerine dayanan ikili ilişkilerin tüm alanlarda başarılı şekilde gelişmesinden memnuniyet duyulduğu belirtilen kabulde, dünyada manevi bağlarla Azerbaycan ve Türkiye kadar birbirine yakın ülkelerin olmadığı ifade edildi.

İki ülkenin savcılık makamları arasında başarılı işbirliğinin kurulduğu belirtilen kabulde, bu çerçevede Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) kapsamında yürütülen verimli işbirliğine değinildi, deneyim paylaşımının genişletilmesinin önemi vurgulandı.

Kabulde, Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de yer aldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'ü kabul etti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'ü kabul etti - Son Dakika
