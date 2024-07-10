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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya, göre Aliyev görüşmede, Pezeşkiyan'ı cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı ve başarılar diledi.

Aliyev'e teşekkür eden Pezeşkiyan, İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için hiçbir çabadan kaçınmayacağını belirtti.

İran ile Azerbaycan arasında bugüne kadar elde edilen mutabakatların hayata geçirilmesinin önemine değinilen görüşmede, Aliyev ve Pezeşkiyan iki ülkeyi ilgilendiren konularda fikir alışverişinde bulundu.

Aliyev Pezeşkiyan'ı Azerbaycan'a, Pezeşkiyan da Aliyev'i İran'a davet etti. Her iki lider de daveti kabul etti.