Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tebrik etti

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Yenikent Mahallesi'nde Semt Pazarını Ziyaret Etti

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Yenikent Mahallesi'nde semt pazarını ziyaret etti. Esnaf, Odunpazarı Belediyesinden 71 Evler Mahallesi'nde semt pazarı yerine kapalı pazar alanı istediklerini ancak ısrarla Belediye Başkanı Kazım Kurt'un semt pazarı kurduğunu belirtti. Pazarcı esnafı, 100. Yıl Kültür Merkezi'nin arkasına yapılan pazar yerinin kendilerine sorulmadan belediye tarafından kültür merkezinin çevresinde yapıldığını ve son 4 yılda pazar yeri devirlerine izin verilmemesinin kasıtlı bir karar olduğu görüşünü savundu. Pazarcı esnafının sorunlarını dinleyen Alp, sıkıntıları çok iyi bildiklerini ve çözüm için 1 Nisan'dan itibaren çalışmaya başlayacaklarını belirtti. Alp, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Tüm mahallelerimizde sıkıntılar aynı, nereye, hangi pazara gitsek pazarcımızın isyanı Odunpazarı Belediyesinin yapmış olduğu haksiz uygulamalar. 31 Mart'tan sonra sorunları bilerek, pazarcı esnafımızı dinleyerek, öncelikle hak kayıplarını ortadan kaldırarak işe başlayacağız. Odunpazarı halkı ve pazarcı esnafı, sokaklara ve açık alanlara kurulan pazar yerlerinden daha fazlasını hak ediyor. Kapalı pazar yerleri yaparak ham vatandaşımızı hem esnafımızı mutlu edeceğiz. Yazın ve kışın koşullarına uygun, düzenli, çöp ve koku sorunu yaşatmadan rahat ve konforlu bir ortam sunacağız. Odunpazarı halkı ve esnafı bu hizmeti hak ediyor. Çalışmak için geliyorum ve çok çalışacağım.' Pazaryeri devirlerine de değinen Alp, 'Ekmek parasının peşinde olan pazarcı esnafımızın devrilerinin açılmaması yanlış bir tutumdur ve kimsenin keyfi davranışlarla başkalarının ekmeği ile oynama hakkı yoktur. Göreve geldiğim ilk gün pazar yeri devirleri ile ilgili sıkıntıyı çözeceğime ve devirlerin önünü açacağıma söz veriyorum.' ifadesini kullandı.