Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, kabulde yaptığı konuşmada, 2023'ün Azerbaycan-Rusya ilişkileri açısından başarılı geçtiğini, ilişkilerin planlandığı gibi geliştiğini söyledi.
Aliyev, Rusya ile Azerbaycan arasında ekonomik ve ticari alanda elde edilen sonuçların gayet tatmin edici olduğunu, yüzde 17'lik artış kaydedildiğini belirtti.
Rusya ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 4,5 milyar dolara ulaştığını aktaran Aliyev, "Hem bu yıl hem de gelecek yıl ticarette daha büyük bir artışa tanık olacağımıza eminim." dedi.
Aliyev, sanayi alanında da Rusya ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Tarımda birbirimizi tamamlıyoruz. Sizden ihtiyacımız olanı alıyoruz, siz de aynı şekilde yapıyorsunuz. Azerbaycan tarım ürünlerinin, Rusya pazarına büyük hacimli tedariki artıyor." ifadesini kullandı.
Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun iki ülkeyi birleştiren proje olduğuna işaret eden Aliyev, "Hem Azerbaycan'da hem de Rusya'da altyapı mevcuttur. Gereken tek şey, bu altyapıyı planlanandan daha fazla kargo taşıyacak şekilde modernize etmektir." diye konuştu.
Mişustin de Aliyev'i 7 Şubat'ta yapılan seçimleri kazanarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.
Azerbaycanlı mevkidaşı Ali Asadov'la mütemadi temas halinde olduğunu aktaran Mişustin, "Aldığınız tüm kararların (Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) hükümetlerimiz tarafından sürekli kontrol altında tutulduğu ve uygulandığı konusunda sizi temin ederim." dedi.
Son Dakika › Güncel › Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve heyeti kabul etti - Son Dakika
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular koşu ve kısa pas çalışması yaptı. Ağrısı olan Varesanovic çift kale maçta yer alırken, sakatlıkları devam eden Laine ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, hazırlıklarını tamamlayarak maç için İstanbul'a gidecek.
İpekyolu Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği seminerde, farklı meslek gruplarında çalışan kadın konuşmacılar tarafından başarı hikayeleri anlatıldı. Lise öğrencilerinin ilgi gösterdiği seminerde, öğrencilere kariyer seçenekleri hakkında bilgi verildi ve gelecek hedeflerine ulaşabilmeleri için çaba göstermeleri gerektiği vurgulandı. Seminer sonunda katılımcılara günün anlam ve önemine ait hediyeler verildi.
Trabzon Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, bağımlılıkla mücadele konusunda kurumlararası işbirliği vurgulandı. Panelde, bağımlılıkla mücadelede arz ve talep, danışmanlık ve tedavi, iletişim ve koordinasyonun önemi konuları ele alındı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Silivri'de yaptığı konuşmada, İstanbul'un son 5 yılının tahribat dönemi olduğunu belirterek, mevcut İBB yönetiminin başardığı eserleri eleştirdi. Kurum, ayrıca İmamoğlu'nun kadınlara yönelik ayrıştırıcı dilini reddettiğini ve CHP zihniyetinin değişmeyeceğini söyledi. Silivri'ye metrobüs ve halk plajları yapacaklarını da açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?