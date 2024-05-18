Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan'da yeni inşa edilen caminin açılışını yaptı - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan'da yeni inşa edilen caminin açılışını yaptı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan\'da yeni inşa edilen caminin açılışını yaptı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Zengilan'da yeni inşa edilen caminin açılışını gerçekleştirdi. Aliyev ayrıca Cebrayıl ve Zengilan illerinde temel atma törenlerine katıldı ve inşa edilecek yapıların temelini attı. Ziyaret sırasında Aliyev ve eşi, Zengilan'da bulunan camide Kur'an-ı Kerim'i öperek dua etti. Aliyeva ise ziyarete ilişkin fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

18.05.2024 18:49
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da yeni inşa edilen caminin açılışını yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, eşi Mihriban Aliyeva ile Cebrayıl ve Zengilan illerini ziyaret eden Aliyev, temel atma törenleri ve açılışlara katıldı.

Aliyev, Cebrayıl'da, Ermenistan işgal döneminde tamamen yıkılan Büyük Mercanlı, Karhulu, Sarıcallı ve Maşanlı köylerinde devlet tarafından inşa edilecek ilk yapıların temelini attı.

Daha sonra Zengilan'a geçen Aliyev, burada yeni yapılacak şehir içi yolların ve Mincivan kasabasının temel atma törenine katıldı.

Aliyev, Zengilan v? Şayıflı hidroelektrik santrallerinin ve Ağalı köyünde inşa edilen otelin açılışını gerçekleştirdi.

Zengilan'da yeni inşa edilen caminin de açılışını yapan Aliyev ve eşi, camideki Kur'an-ı Kerim'i öptü ve dua etti.

Mihriban Aliyeva'dan Zengilan paylaşımı

Mihriban Aliyeva, Instagram hesabından Zengilan ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Aliyeva'nın, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in nehir kenarında ayaklarını suya sokmasını paylaştığı fotoğraflar sosyal ağ kullanıcılarının beğenisini topladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan'da yeni inşa edilen caminin açılışını yaptı - Son Dakika

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