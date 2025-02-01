BAKÜ, 1 Şubat (Xinhua) -- Azerbaycan'ın Ağcabadi bölgesinde cuma günü meydana gelen el bombası patlamasında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, patlama küçük bir çocuğun bulduğu el bombasını eve getirip pimini çekmesi sonucu meydana geldi.
Patlamada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer olayı soruştururken, kolluk kuvvetleri ve savcılar olay yerinde adli incelemeler ve diğer işlemleri gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Azerbaycan'da El Bombası Patladı: 5 Ölü - Son Dakika
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