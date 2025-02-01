Azerbaycan'da El Bombası Patladı: 5 Ölü

Güncel

BAKÜ, 1 Şubat (Xinhua) -- Azerbaycan'ın Ağcabadi bölgesinde cuma günü meydana gelen el bombası patlamasında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, patlama küçük bir çocuğun bulduğu el bombasını eve getirip pimini çekmesi sonucu meydana geldi.

Patlamada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer olayı soruştururken, kolluk kuvvetleri ve savcılar olay yerinde adli incelemeler ve diğer işlemleri gerçekleştirdi.