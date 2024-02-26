Azerbaycan\'da Hocalı Katliamı kurbanları Gürcistan\'da anıldı

Azerbaycan'da, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın kurbanları, Gürcistan'da anıldı.
Azerbaycan'ın Hocalı kentinde, 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 32. yılı dolayısıyla başkent Tiflis'te anma töreni düzenlendi.
Mirza Fatali Akhundov Müzesi'nde düzenlenen törene, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev, diplomatlar, akademisyenler ve diğer davetliler katıldı.
Hocalı Katliamı kurbanlarının anısına saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Guliyev, davetlilere bundan 32 yıl önce yaşanan katliam hakkında bilgi verdi.
Guliyev, Ermenilerin, 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yaşayan Azerbaycan asıllı vatandaşları katlettiğini ifade etti.
Ermeni güçlerinin, Azerbaycan halkına soykırım uyguladığını vurgulayan Guliyev, dünyada genelinde herkesin bu soykırım hakkında bilgi alması konusunda Azerbaycan olarak çalışmalara devam ettiklerine işaret etti.
Azerbaycan toprak bütünlüğünün yeniden sağlandığını, Ermenilerin daha önce işgal ettiği topraklarda artık Azerbaycan devlet bayrağının dalgalandığını kaydeden Guliyev, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." dedi.
Hocalı Katliamı konulu bir filmin gösterildiği törende, "Kanla Yazılmış Hocalı" isimli yeni kitap da tanıtıldı.
Hocalı'da neler oldu?
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a yönelik toprak iddiasında bulunan ve saldırı başlatan Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçti.
Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan Hocalı'ya saldırdı.
Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katlederek ve esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü ortaya koyuyor.
Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti.
Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı.
Son Dakika › Güncel › Azerbaycan'da Hocalı Katliamı kurbanları Gürcistan'da anıldı - Son Dakika
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. 1 maçlık cezası olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi maçta forma giyemeyecek.
Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye'nin de geçtiğimiz ay onay vermesi sonrası İsveç'in ittifaka katılması yönünde bir engel kalmamış oldu. Macaristan'ın da onay vermesi sonrası İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak.
Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Savacı, Türk sinemasında birçok filmde rol aldı ve televizyon programları sundu. Savacı, ayrıca motosiklet yarışçılığı ve klasik otomobillerin bakımıyla da ilgileniyordu.
31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala miting meydanları hareketlenirken Ordu'dan ise bambaşka bir görüntü geldi. Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta tahterevalliye bindi. Gülümseten anlar kameraya yansırken Saadet Partili Duyar ise, sosyal medya hesabından ''Oylar tartılmaya başladı'' notuyla paylaşım yaptı.
Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi. Lecce maçını kulübeden takip eden Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunda hafif kas gerilemesi tespit edildiği belirtildi. Hakan'ın 2 maç sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak.
Kars'ta CHP'nin DEM Parti ile yaptığı ittifaktan rahatsız olduklarını dile getiren çok sayıda CHP'li, partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı. MHP rozetleri İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından takılan kişiler, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.
Avcılar'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında balkona çıkarak yardım isteyenler, dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?