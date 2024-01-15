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Azerbaycan'da mobilya atölyesinde yangın: 3 ölü - Son Dakika
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Azerbaycan'da mobilya atölyesinde yangın: 3 ölü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki mobilya atölyesinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı. Atölyede nedeni bilinmeyen bir patlamanın ardından çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Azerbaycan\'da mobilya atölyesinde yangın: 3 ölü
15.01.2024 - 22:48,  Güncelleme: 22:50
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- Azerbaycan'da mobilya atölyesinde yangın: 3 ölü

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki mobilya atölyesinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı.

Azerbaycan'da mobilya atölyesinde yangın çıktı. Başkent Bakü'ye bağlı Binegedi ilçesinde bulunan 2 katlı atölyedeki yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı. Atölyede nedeni bilinmeyen bir patlamanın ardından çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Çevredekilerin durumu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alan polis yetkilileri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Azerbaycan'da mobilya atölyesinde yangın: 3 ölü - Son Dakika
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