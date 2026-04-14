Tek Millet, Yedi Devlet: Türk Dünyasında Kardeşlik Bağları Güçleniyor

14.04.2026 10:51
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in babası Haydar Aliyev'in 'Tek millet, iki devletiz' sözü, son dönemde 'Tek millet, yedi devletiz' şeklinde güncelleniyor. KKTC, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki birlik ve dayanışma konuşmalarda öne çıkarken, iki ülke arasındaki bağlar gözler önüne seriliyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in babası Haydar Aliyev'in 'Biz, tek millet, iki devletiz' sözü, Azerbaycan'da yaygın olarak kullanılıyor. Ancak, son dönemde bu sözün 'Tek millet, yedi devletiz' şeklinde güncellendiği görülüyor. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Bakü'deki bir konuşmasında, 'Tek millet, üç devletiz: Türkiye, Azerbaycan ve KKTC' diyerek alkış topladı ve Azerbaycan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı beklediğini belirtti.

Rus politikacı Vladimir Jirinovski'nin 'Altı devlet' ifadesine atıfta bulunan Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, 'Altı değil, yedi devlet' diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ekledi. Bu açıklama, KKTC Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay'ı duygulandırdı. Türkiye'den gelen milletvekilleri, parti rozetleri yerine Türkiye ve Azerbaycan bayrakları takarak ortak bir duruş sergiledi.

Bakü'deki İzmir Caddesi, Türkiye ile olan bağları yansıtıyor; İzmir Market ve İzmir Restoran gibi mekanlar, kardeş şehir ilişkisini vurguluyor. Marketçi Aga Sadaye, Türk dizilerini sayarak ve Türkiye'yi ziyaret etme umudunu dile getirerek bu bağları kişiselleştirdi. Türk Hava Yolları ve diğer havayolları her gün uçuş düzenlerken, Türk müteahhitleri Azerbaycan'da yüzlerce projeye imza attı.

Azerbaycan, dünyada en fazla Türk vatandaşının yaşadığı ülkeler arasında 14. sırada yer alıyor. Türkiye'de ise yaklaşık 3 milyon Azerbaycanlı ikamet ediyor. Engelli bakım merkezleri gibi alanlarda, Azerbaycan'dan ve diğer Türk devletlerinden eleman getirilerek işbirliği artırılıyor. Bu hikayeler, Türk dünyasındaki kardeşlik ve dayanışmanın devam ettiğini gösteriyor.

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Gazze’de insani dram Her şeye rağmen gülümsedi Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi
Nevşehir’de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin’in test sonucu çıktı Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı

12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 12:27:09. #7.13#
