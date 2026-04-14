Tek Millet, Yedi Devlet: Türk Dünyasında Kardeşlik Bağları Güçleniyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in babası Haydar Aliyev'in 'Biz, tek millet, iki devletiz' sözü, Azerbaycan'da yaygın olarak kullanılıyor. Ancak, son dönemde bu sözün 'Tek millet, yedi devletiz' şeklinde güncellendiği görülüyor. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Bakü'deki bir konuşmasında, 'Tek millet, üç devletiz: Türkiye, Azerbaycan ve KKTC' diyerek alkış topladı ve Azerbaycan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı beklediğini belirtti.

Rus politikacı Vladimir Jirinovski'nin 'Altı devlet' ifadesine atıfta bulunan Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, 'Altı değil, yedi devlet' diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ekledi. Bu açıklama, KKTC Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay'ı duygulandırdı. Türkiye'den gelen milletvekilleri, parti rozetleri yerine Türkiye ve Azerbaycan bayrakları takarak ortak bir duruş sergiledi.

Bakü'deki İzmir Caddesi, Türkiye ile olan bağları yansıtıyor; İzmir Market ve İzmir Restoran gibi mekanlar, kardeş şehir ilişkisini vurguluyor. Marketçi Aga Sadaye, Türk dizilerini sayarak ve Türkiye'yi ziyaret etme umudunu dile getirerek bu bağları kişiselleştirdi. Türk Hava Yolları ve diğer havayolları her gün uçuş düzenlerken, Türk müteahhitleri Azerbaycan'da yüzlerce projeye imza attı.

Azerbaycan, dünyada en fazla Türk vatandaşının yaşadığı ülkeler arasında 14. sırada yer alıyor. Türkiye'de ise yaklaşık 3 milyon Azerbaycanlı ikamet ediyor. Engelli bakım merkezleri gibi alanlarda, Azerbaycan'dan ve diğer Türk devletlerinden eleman getirilerek işbirliği artırılıyor. Bu hikayeler, Türk dünyasındaki kardeşlik ve dayanışmanın devam ettiğini gösteriyor.