Azerbaycan'dan TRIPP Projesi Açıklaması - Son Dakika
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Azerbaycan'dan TRIPP Projesi Açıklaması

Azerbaycan\'dan TRIPP Projesi Açıklaması
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, TRIPP projesinin 2026'da fiziksel çalışmalarına başlanacağını belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ülkesinin ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) projesinde 2026 sonuna kadar fiziki çalışmaların başlamasını beklediklerini söyledi.

Bayramov, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son bir yılda Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında güven artırıcı adımlar atıldığını ifade eden Bayramov, Ermenistan'a giden ve Ermenistan'dan çıkan malların Azerbaycan topraklarından geçişine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını, ayrıca Azerbaycan'dan Ermenistan'a petrol ürünleri sevkiyatının gerçekleştirildiğini söyledi.

Bayramov, bu gelişmelerin yeni adımların önünü açabileceğini, TRIPP projesinin bölge açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

TRIPP'in, Zengezur Koridoru'nun Ermenistan sınırları içinde kalan 42 kilometrelik bölümünü kapsadığını ve ABD ile Ermenistan arasında yürütülen bir proje olduğunu belirten Bayramov, Azerbaycan'ın projenin giriş ve çıkış noktalarının kendi topraklarında bulunması nedeniyle süreç hakkında ABD'li yetkililerden düzenli bilgi aldığını ifade etti.

Bayramov, "Beklentimiz, hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından 2026 sonuna kadar söz konusu 42 kilometrelik kesimde fiziki çalışmaların başlamasıdır." dedi.

Azerbaycan'ın kendi sorumluluğundaki altyapı çalışmalarını hızla sürdürdüğünü belirten Bayramov, ülke topraklarında inşa edilen yeni demir yolu ve kara yolu projelerinde ilerleme seviyesinin yüksek olduğunu, 2027'nin başında her iki hattın da Ermenistan sınırına ulaşmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Bayramov, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Sovyet döneminden kalan yaklaşık 180 kilometrelik demir yolu hattının bulunduğunu anımsatarak, uzun yıllar kullanılmayan bu hatta da modernizasyon çalışmalarının başladığını bildirdi.

Türkiye'de yapımı süren Kars-Iğdır-Dilucu demir yolu projesine de değinen Bayramov, tüm bu altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla sadece Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan arasında bağlantının sağlanmayacağını, aynı zamanda Orta Koridor'un yeni bir boyut kazanacağını kaydetti.

Bayramov, bunun Azerbaycan, Ermenistan ve diğer bölge ülkelerinin yanı sıra daha geniş coğrafyada ticaret hacminin artmasına ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacağına dikkati çekerek, gelecek yıllarda bu potansiyelin yüksek olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Normalleşme sürecinin ekonomik sonuçlar da doğurmaya başladığına işaret eden Bayramov, son bir yılda Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a, Ermenistan'dan başka ülkelere yaklaşık 60 bin ton yük taşındığını, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yaklaşık 20 bin ton petrol ürünü sattığını, bu ticaret hacminin gelecekte daha da genişleyebileceğini aktardı.

Bayramov, barış anlaşmasının imzalanmasına ilişkin değerlendirmede de bulunarak, Azerbaycan'ın tutumunun değişmediğini, Ermenistan Anayasası'ndaki Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının kaldırılmasının nihai barış anlaşmasının imzalanması için temel şart olduğunu vurguladı.

AGİT coğrafyasında istikrarsız ve çalkantılı bir dönemin yaşandığına işaret eden Bayramov, teşkilatın etkinliğini koruyabilmesi için üye ülkeler arasında daha aktif ve uzlaşı temelinde işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Azerbaycan'ın bu ilkelere bağlılığını bir kez daha teyit etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Azerbaycan, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'dan TRIPP Projesi Açıklaması - Son Dakika

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