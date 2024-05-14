Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Anlaşma adil ve gelecekte yeniden masaya getirilme olasılığını ortadan kaldırmalı

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, barış müzakerelerinde Ermenistan'ın beklenti ve argümanlarını dinlediklerini, karşılıklı çözüm yolu bulmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Anlaşma, adil, uluslararası hukuka dayalı ve gelecekte herhangi konunun yeniden masaya getirilme olasılığını tamamen ortadan kaldıran bir anlaşma olmalıdır." dedi.

Bayramov, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile görüştü.

Borg ve Bayramov, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtladı.

Bayramov, Borg'u, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış ve normalleşme sürecinin durumuyla ilgili bilgilendirdiğini belirtti.

İki ülke arasında hiçbir arabulucu olmadan doğrudan yapılan müzakerelerin iyi sonuçlar vereceğine inandığını dile getiren Bayramov, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ile Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kurulan AGİT Minsk Grubunun 30 yıllık faaliyetinden ise hiçbir fiili sonuç elde edilmediğini hatırlattı.

Bayramov, AGİT Minsk Grubunun işlevselliğinin kalmadığını ve AGİT'in bu kuruluşa finans sağlamasına gerek olmadığını ifade etti.

AA muhabirinin "Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sürecindeki mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Bayramov, Gazah bölgesinde sınır belirleme sürecinin başlamasını ve 4 köyün Azerbaycan'a iade edilmesini "olumlu ve tarihi gelişme" olarak nitelendirdi.

Bayramov, sınır belirleme sürecinin şimdilik sadece 10 kilometrelik hatta yapıldığını, bunun da Ermenistan ile sınırın az kısmını oluşturduğunu belirterek, "Fakat bu gelişme, iki ülkenin doğrudan müzakereleri, siyasi ve diplomatik yolla elde edildi. İki ülke son 30 yılda müzakere masasında böylesine ciddi bir konunun çözümünü ilk kez başardı. 4 köyümüz artık Azerbaycan'a iade ediliyor. Bu da gelecekte daha ciddi sonuçların elde edileceğinin sinyalidir." dedi.

Ermenistan ile barış sürecine de değinen Bayramov, Ermeni mevkidaşıyla 28 Şubat'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de, 10 ve 11 Mayıs'ta ise Kazakistan'ın Almatı kentinde bir araya geldiğini hatırlattı.

Bayramov, şu ifadeleri kullandı:

"Almatı görüşmesinde açık konuları müzakere ettik. Ayrıntılar hususunda bilgi vermeyeceğim. Genel itibarıyla olumlu geçti. Anlaşma bizim beklentilerimize uygun ve realist olmalıdır. Çok zor ve önemli süreçtir. Sürecin tarihini ve hassasiyetini biliyoruz. Azerbaycan için en önemli husus şudur ki anlaşma, adil, uluslararası hukuka dayalı ve gelecekte herhangi konunun yeniden masaya getirilme olasılığını tamamen ortadan kaldıran bir anlaşma olmalıdır. Ermenistan'ın da beklenti ve argümanlarını dinliyor, karşılıklı çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Almatı müzakereleri, sürecin bir adımı oldu. Bu ne kadar büyük adım oldu, bunu sürecin sonunda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sınırların belirlenmesi sürecine başlanılmasını olumlu karşılıyoruz"

AGİT Dönem Başkanı Borg ise Azerbaycan ile Ermenistan arasında sürdürülebilir barışın sağlanmasının, AGİT'in önceliklerinden olduğunu belirtti.

Borg, "Sınırların belirlenmesi sürecine başlanılmasını olumlu karşılıyoruz. Diplomasinin sürdürülebilir bir alternatifi yoktur. Sürdürülebilir barış için diplomasiye devam edilmesi gerekiyor. AGİT olarak reel sonuçlar doğuracak tüm pragmatik sonuçları destekleyeceğiz." diye konuştu.