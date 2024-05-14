Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Anlaşma adil ve gelecekte yeniden masaya getirilme olasılığını ortadan kaldırmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Anlaşma adil ve gelecekte yeniden masaya getirilme olasılığını ortadan kaldırmalı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Anlaşma adil ve gelecekte yeniden masaya getirilme olasılığını ortadan kaldırmalı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, barış müzakerelerinde Ermenistan'ın beklenti ve argümanlarını dinlediklerini, karşılıklı çözüm yolu bulmaya çalıştıklarını söyleyerek, 'Anlaşma, adil, uluslararası hukuka dayalı ve gelecekte herhangi konunun yeniden masaya getirilme olasılığını tamamen ortadan kaldıran bir anlaşma olmalıdır.' dedi.

14.05.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, barış müzakerelerinde Ermenistan'ın beklenti ve argümanlarını dinlediklerini, karşılıklı çözüm yolu bulmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Anlaşma, adil, uluslararası hukuka dayalı ve gelecekte herhangi konunun yeniden masaya getirilme olasılığını tamamen ortadan kaldıran bir anlaşma olmalıdır." dedi.

Bayramov, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile görüştü.

Borg ve Bayramov, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtladı.

Bayramov, Borg'u, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış ve normalleşme sürecinin durumuyla ilgili bilgilendirdiğini belirtti.

İki ülke arasında hiçbir arabulucu olmadan doğrudan yapılan müzakerelerin iyi sonuçlar vereceğine inandığını dile getiren Bayramov, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ile Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kurulan AGİT Minsk Grubunun 30 yıllık faaliyetinden ise hiçbir fiili sonuç elde edilmediğini hatırlattı.

Bayramov, AGİT Minsk Grubunun işlevselliğinin kalmadığını ve AGİT'in bu kuruluşa finans sağlamasına gerek olmadığını ifade etti.

AA muhabirinin "Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sürecindeki mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Bayramov, Gazah bölgesinde sınır belirleme sürecinin başlamasını ve 4 köyün Azerbaycan'a iade edilmesini "olumlu ve tarihi gelişme" olarak nitelendirdi.

Bayramov, sınır belirleme sürecinin şimdilik sadece 10 kilometrelik hatta yapıldığını, bunun da Ermenistan ile sınırın az kısmını oluşturduğunu belirterek, "Fakat bu gelişme, iki ülkenin doğrudan müzakereleri, siyasi ve diplomatik yolla elde edildi. İki ülke son 30 yılda müzakere masasında böylesine ciddi bir konunun çözümünü ilk kez başardı. 4 köyümüz artık Azerbaycan'a iade ediliyor. Bu da gelecekte daha ciddi sonuçların elde edileceğinin sinyalidir." dedi.

Ermenistan ile barış sürecine de değinen Bayramov, Ermeni mevkidaşıyla 28 Şubat'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de, 10 ve 11 Mayıs'ta ise Kazakistan'ın Almatı kentinde bir araya geldiğini hatırlattı.

Bayramov, şu ifadeleri kullandı:

"Almatı görüşmesinde açık konuları müzakere ettik. Ayrıntılar hususunda bilgi vermeyeceğim. Genel itibarıyla olumlu geçti. Anlaşma bizim beklentilerimize uygun ve realist olmalıdır. Çok zor ve önemli süreçtir. Sürecin tarihini ve hassasiyetini biliyoruz. Azerbaycan için en önemli husus şudur ki anlaşma, adil, uluslararası hukuka dayalı ve gelecekte herhangi konunun yeniden masaya getirilme olasılığını tamamen ortadan kaldıran bir anlaşma olmalıdır. Ermenistan'ın da beklenti ve argümanlarını dinliyor, karşılıklı çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Almatı müzakereleri, sürecin bir adımı oldu. Bu ne kadar büyük adım oldu, bunu sürecin sonunda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sınırların belirlenmesi sürecine başlanılmasını olumlu karşılıyoruz"

AGİT Dönem Başkanı Borg ise Azerbaycan ile Ermenistan arasında sürdürülebilir barışın sağlanmasının, AGİT'in önceliklerinden olduğunu belirtti.

Borg, "Sınırların belirlenmesi sürecine başlanılmasını olumlu karşılıyoruz. Diplomasinin sürdürülebilir bir alternatifi yoktur. Sürdürülebilir barış için diplomasiye devam edilmesi gerekiyor. AGİT olarak reel sonuçlar doğuracak tüm pragmatik sonuçları destekleyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Diplomasi, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Anlaşma adil ve gelecekte yeniden masaya getirilme olasılığını ortadan kaldırmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
11:29 Yarış 25 Mart’tan beri sürüyordu Yargıtay’ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu Yarış 25 Mart'tan beri sürüyordu! Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
12:57 İstanbul Havalimanı’nda ilginç operasyon Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı İstanbul Havalimanı'nda ilginç operasyon! Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı
12:52 Bunu daha önce başaran yok Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak Bunu daha önce başaran yok! Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:12:35. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Anlaşma adil ve gelecekte yeniden masaya getirilme olasılığını ortadan kaldırmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement