Maltepe\'de Azerbaycan\'ın Bağımsızlık Günü Etkinliği Düzenlendi

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Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümünü dolayısıyla Maltepe'de etkinlik düzenlendi.

Maltepe Belediyesi Seyirtepe Sosyal Tesislerinde, İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) tarafından düzenlenen programda şarkıcı Ferid Şerifov bazı eserleri seslendirdi.

İSTAD Genel Başkanı Sefer Karakoyunlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliği ve dayanışmasının asırlara dayandığını söyledi.

Bu kardeşliğin gelecekte de en üst düzeyde devam edeceğini dile getiren Karakoyunlu, "Yüzde 20'si işgal altında kalan toprakları, 44 gün+23 saatlik bir zaman diliminde kahramanlık dolu mücadele sonucu vatan topraklarına katan, 106 yıl önce bağımsız Azerbaycan'ın temelini atan soydaşlarımızı, kardeşlerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyoruz." dedi. ???????