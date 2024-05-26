Maltepe'de Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Maltepe'de Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü Etkinliği Düzenlendi

Maltepe\'de Azerbaycan\'ın Bağımsızlık Günü Etkinliği Düzenlendi

Maltepe'de, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) tarafından gerçekleştirilen programda şarkıcı Ferid Şerifov sahne aldı. İSTAD Genel Başkanı Sefer Karakoyunlu, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliğinin ve dayanışmasının uzun yıllara dayandığını belirterek, bu birlikteliğin gelecekte de devam edeceğini vurguladı.

26.05.2024 13:43
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Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümünü dolayısıyla Maltepe'de etkinlik düzenlendi.

Maltepe Belediyesi Seyirtepe Sosyal Tesislerinde, İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) tarafından düzenlenen programda şarkıcı Ferid Şerifov bazı eserleri seslendirdi.

İSTAD Genel Başkanı Sefer Karakoyunlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliği ve dayanışmasının asırlara dayandığını söyledi.

Bu kardeşliğin gelecekte de en üst düzeyde devam edeceğini dile getiren Karakoyunlu, "Yüzde 20'si işgal altında kalan toprakları, 44 gün+23 saatlik bir zaman diliminde kahramanlık dolu mücadele sonucu vatan topraklarına katan, 106 yıl önce bağımsız Azerbaycan'ın temelini atan soydaşlarımızı, kardeşlerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyoruz." dedi. ???????

Kaynak: AA

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