Güncel

Ben Affleck ve Jennifer Lopez\'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı

Azerbaycan'ın gönderdiği amfibi uçağı Manisa'daki yangına müdahale etti

MANİSA - Azerbaycan'ın, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla gönderdiği amfibi uçağı, Manisa'da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Azerbaycan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesini desteklemeye devam ediyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Türkiye'ye destek amacıyla gönderilen "BE-200ÇS" amfibi uçağı yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Açıklamada, uçağın Manisa'ya bağlı Akhisar-Taşkuyucak arasındaki bölgede çıkan yangına müdahale ettiği belirtildi.

Azerbaycan'ın amfibi uçağı, 18 Ağustos'ta yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir'e gönderilmişti.