Azerbaycan İran\'dan Diplomatik Personelini Çekiyor

(ANKARA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ülkesinin İran'daki diplomatik personelini çekmeye başladığını açıkladı. Kararın, Nahçıvan bölgesine yönelik insansız hava aracı saldırısının ardından alındığı bildirildi.

Bakü yönetimi, perşembe günü yaptığı açıklamada İran topraklarından fırlatıldığını öne sürdüğü iki insansız hava aracının Nahçıvan'daki bir havalimanını hedef aldığını ve saldırıda sivillerin yaralandığını bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırının hemen ardından yaptığı açıklamada saldırının "cevapsız bırakılmayacağını" söyleyerek orduya gerekli karşılık için talimat verdiğini açıkladı.

İran ise saldırıyla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Tahran yönetimi, Azerbaycan'a yönelik herhangi bir insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirmediğini belirterek ülkesinin "tüm devletlerin egemenliğine saygı duyduğunu" açıkladı ve saldırının iki ülke arasındaki ilişkileri bozmayı amaçlayan bir provokasyon olabileceğini ifade etti.

Olay, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla genişleyen bölgesel gerilimin Güney Kafkasya'ya da sıçrayabileceğine dair endişeleri artırdı. Analistler, Azerbaycan ile İran arasındaki zaten gergin olan ilişkilerin bu gelişmeyle daha da kötüleşebileceğine dikkati çekiyor. Azerbaycan'ın İsrail ile yakın askeri ve güvenlik ilişkileri de Tahran ile Bakü arasındaki anlaşmazlıkların önemli başlıklarından biri olarak görülüyor.