Azerbaycan, Karabağ savaşlarında 3 bin 682 kayıp kişinin akıbetini araştırıyor - Son Dakika
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Azerbaycan, Karabağ savaşlarında 3 bin 682 kayıp kişinin akıbetini araştırıyor

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Azerbaycan'da Birinci ve İkinci Karabağ savaşlarında kayıp 4 bin 10 kişiden 3 bin 682'sinin akıbeti hala belirsiz. Kurtarılan bölgelerde 32 toplu mezarda 913 kişiye ait kalıntı bulunurken, 328 kişinin kimliği tespit edildi ve 273 cenaze ailelerine teslim edildi.

Azerbaycan'da Birinci ve İkinci Karabağ savaşlarında kaybolan binlerce kişinin akıbetinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürerken, aradan geçen yıllara rağmen 3 bin 682 kişinin nerede olduğuna ilişkin belirsizlik devam ediyor.

AA muhabirinin, Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlarla İlgili Devlet Komisyonunun verilerinden derlediği bilgilere göre, Birinci ve İkinci Karabağ savaşlarında toplam 4 bin 10 Azerbaycan vatandaşı kayıp olarak kayıtlara geçti.

Kayıp kişilerin 4 bin 4'ü Birinci Karabağ Savaşı'nda, 6'sı ise İkinci Karabağ Savaşı'nda kayboldu. Kayıp kişilerin 3 bin 222'sini askeri personel oluşturuyor. Siviller arasında 71 çocuk, 288 kadın ve 319 yaşlı bulunuyor.

Kurtarılan bölgelerde 32 toplu mezar tespit edildi

Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından bölgede yürütülen arama ve kazı çalışmaları, yıllardır kendilerinden haber alınamayan kişilerin akıbetinin belirlenmesi açısından yeni imkanlar ortaya çıkardı.

Devlet Komisyonunun verilerine göre, bugüne kadar kurtarılan bölgelerde 32 toplu mezar tespit edildi.

Bu alanlarda yürütülen kazı ve mezar açma çalışmalarında 913 kişiye ait insan kalıntıları çıkarıldı. Kalıntıların kimliklerinin belirlenmesi amacıyla adli tıp incelemeleri ve DNA analizleri yapılıyor.

İnsan kalıntıları üzerinde yapılan incelemeler, öldürülen Azerbaycanlıların işkenceye maruz kaldığını ortaya koydu.

328 kişinin kimliği belirlendi

Yapılan adli tıp ve DNA incelemeleri sonucunda 328 kişinin kimliği tespit edildi.

Kimliği belirlenen 273 kişinin cenazesi ailelerine teslim edilerek defnedildi. Böylece yıllardır yakınlarından haber bekleyen bazı aileler, kayıp yakınlarının akıbetini öğrenme ve cenazelerini teslim alma imkanına kavuştu.

Ancak çalışmaların tamamlanması için halen uzun bir süreç bulunuyor. Resmi kayıtlara göre 3 bin 682 Azerbaycan vatandaşının akıbeti henüz belirlenemedi.

Arama ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor

Azerbaycan'ın ilgili devlet kurumları, kayıp kişilerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesi amacıyla kurtarılan bölgelerde arama ve kazı çalışmalarını sürdürüyor.

Sahada bulunan insan kalıntıları ise adli tıp incelemeleri ve DNA analizlerinden geçirilerek kimliklendirme sürecine tabi tutuluyor.

Aliyev: "Kayıp vatandaşlarımızın hiçbiri unutulmadı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, esir ve rehinelerin gizlenmesi, işkenceyle öldürülmesi ve suçların örtbas edilmesinin uluslararası hukukun ağır şekilde ihlali olduğunu belirterek, bu eylemlerin hukuken değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.

Aliyev, "Kayıp vatandaşlarımızın hiçbiri unutulmamakta ve onların akıbetinin belirlenmesi sürekli olarak devletin dikkat merkezinde bulunmaktadır. Bu trajediyle karşılaşan her aileye kapsamlı destek ve ilgi göstermek, onların acılarını paylaşmak bizim manevi yükümlülüğümüzdür." demişti.

Kaynak: AA
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