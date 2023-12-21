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Azerbaycan Kupası'nın 8'li final turu Hankendi'de oynandı - Son Dakika
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Azerbaycan Kupası'nın 8'li final turu Hankendi'de oynandı

Azerbaycan Kupası'nın 8'li final turu maçlarından Karabağ-MOİK karşılaşması, Hankendi şehrinde oynandı.

Azerbaycan Kupası\'nın 8\'li final turu Hankendi\'de oynandı
21.12.2023 - 14:22,
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Azerbaycan Kupası'nın 8'li final turu maçlarından Karabağ-MOİK karşılaşması, Hankendi şehrinde oynandı.

Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi'deki şehir stadında oynanan maçı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva da izledi.

Aliyev, çok sayıda taraftarın izlediği karşılaşma öncesinde yaptığı konuşmada, işgalden kurtarılan bölgelerde ilk kez bir futbol karşılaşması yapıldığını söyledi.

Karşılaşmayı, savaşta şehit düşen askerlerin çocuklarının ve aile bireylerinin de izlediğini dile getiren Aliyev, taraftarlardan onları alkışlamalarını istedi.

İlham Aliyev, Hankendi'nin, temeli Karabağ hanları tarafından atılan tarihi Azerbaycan şehri olduğunu, fakat 30 yıl boyunca işgalci güçlerin kontrolünde kaldığını hatırlattı.

Azerbaycan halkının, artık kendi topraklarına döndüğünü vurgulayan Aliyev, "Bugünkü maçın sonucu ne olursa olsun kazanan bellidir. Kazanan Azerbaycan halkı, Azerbaycan devletidir." dedi.

Aliyev, Hankendi'nde adeta bir spor bayramı yaşandığını belirterek, "Bundan sonra Azerbaycan bayrağı bu topraklarda sonsuza kadar dalgalanacaktır. Biz Azerbaycanlılar sonsuza kadar burada yaşayacağız. Yaşasın Karabağ. Yaşasın şanlı ordumuz. Karabağ Azerbaycan'dır." diye konuştu.

Karşılaşma, Cumhurbaşkanı Aliyev'in topa dokunuşuyla başladı.

Kaynak: AA
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Mihriban Aliyeva, İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan Kupası'nın 8'li final turu Hankendi'de oynandı - Son Dakika
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