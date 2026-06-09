Azerbaycan Mayın Tehdidiyle Mücadelede Zorlanıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, ülkesinin, Ermenistan ile çatışmasının en ağır miraslarından biri olan mayınların aktif çatışmaların sona ermesinden sonra da can almaya devam ettiğini bildirdi.

Hacıyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'ın mayın tehdidiyle mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan'ın işgal ve savaş döneminde döşediği mayınların savaş sonrasında neden olduğu kayıplara ilişkin verileri paylaşan Hacıyev, "2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bu yana 427 Azerbaycan vatandaşı mayın mağduru oldu. Bunlardan 73'ü hayatını kaybetti, 354'ü ise yaralandı. Mayın mağdurlarının 231'ini siviller oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

1991 yılından bu yana mayınlar nedeniyle mağdur olanlarının sayısının 3 bin 500'ü aştığını aktaran Hacıyev, mağdurlar arasında 362 çocuk ve genç ile 38 kadının bulunduğunu belirtti.

Hacıyev, yaygın mayın kirliliğinin yalnızca can kayıplarına yol açmadığını, aynı zamanda yerinden edilmiş ailelerin güvenli şekilde geri dönüşü, işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası, ekonomik kalkınma ve tarımsal faaliyetler açısından da ciddi engel oluşturduğunu vurguladı.

Temizlenen her mayının potansiyel olarak bir hayat kurtarmak anlamına geldiğini belirten Hacıyev, bunun aynı zamanda toparlanma ve yeniden kalkınma sürecinde önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Hacıyev, "Mayınla mücadele yalnızca bir güvenlik meselesi değil, insani bir zorunluluk ve sürdürülebilir yeniden inşa ile kalkınmanın ön koşuludur." değerlendirmesinde bulundu.

Mayınların temizlenmesi için yaklaşık 30 yıl gerekiyor

Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıl süren işgali sırasında Karabağ ve çevresine döşediği mayınlar, 2. Karabağ Savaşı'nın üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen can kayıplarına yol açmayı sürdürüyor ve Azerbaycan'ın bölgede yürüttüğü imar ve ihya çalışmalarını yavaşlatıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölgedeki mayınların tamamen temizlenmesinin yaklaşık 30 yıl süreceğini ve bunun 25 milyar dolarlık bir maliyet gerektirdiğini açıklamıştı.

Aliyev, Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 12'sinin 1,5 milyon mayın ve sayısı bilinmeyen patlamamış mühimmatla kirletildiğini ifade etmişti.