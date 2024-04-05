Azerbaycan Milli Meclisinde, Azerbaycan- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kuruldu.
Milli Meclisin olağan genel kurul toplantısında görüşülen, "Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu" kurulması karar taslağı, ilk oylamada kabul edildi.
Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı seçilen milletvekili Cavanşir Feyziyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu kararı "tarihi bir adım" olarak niteledi.
Türk devletlerinin dünyadaki jeopolitik gerçekler doğrultusunda izlediği politikalara dikkati çeken Feyziyev, "Küreselleşme sürecinden maksimum düzeyde yararlanmak ve Türk medeniyetinin geleceğini, dünya düzenindeki yerini ve rolünü güvence altına almak için modern Türk devletleri arasındaki entegrasyon süreçleri zorunlu hale gelmiştir. KKTC ile Azerbaycan arasında parlamentolar düzeyinde yakın işbirliği temellerinin atılması, Türk soylu devletlerin entegrasyon sürecinin en başarılı adımlarından biridir. Böylesine sorumlu bir iş birliği sürecine başkan seçilmek benim için büyük bir onurdur. Tüm meslektaşlarımızla birlikte Türk dünyasının bütünlüğü ve gelecekteki başarıları için çabalayacağız." dedi.
Son Dakika › Güncel › Azerbaycan Milli Meclisi'nde Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kuruldu - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'den aday olan Hasan Baltacı, Kastamonu Belediye Başkanı olarak seçildi ve mazbatasını aldı. Baltacı, görevine başlamadan önce Kastamonululara hitap ederek, şehirde saygı, sevgi, huzur ve mutluluğu hakim kılacaklarını ve beklentilere layık olacaklarını söyledi.
Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, göreve başladığı ilk gün Merve Çelik ve Özgür Palaşoğlu çiftinin nikahını kıydı. Başkan Fazlaca, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.
Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. Şehitlikte düzenlenen törende Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. İl Emniyet Müdürü ve protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Orta Camisi'nde şehit için mevlit okutuldu ve ilahiler seslendirildi. Programa, çeşitli kurumların temsilcileri, emniyet personeli, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.
vivo X100s Pro modeli, PD2324 numarasıyla Google Play Console'da ortaya çıktı. Telefonun özellikleri arasında MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 6.78 inç ekran, 50 MP üçlü arka kamera ve 5400 mAh pil bulunuyor.
Dünyaca ünlü oyun şirketi Ubisoft, her sene gerçekleştirdiği Forward etkinliğini bu yıl da sürdürecek. Ubisoft Forward etkinliği 10 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde gerçekleşecek. Etkinlikte Ubisoft'un yeni oyunları ve güncellemeleri tanıtılacak.
Apple'ın Project Titan olarak adlandırılan elektrikli otomobil ve akıllı saatler için yeni nesil ekran teknolojisini rafa kaldırması sonucunda şirketin 600'den fazla çalışanını işten çıkardığı iddia ediliyor. İşten çıkarılan çalışanların bir kısmının yapay zeka bölümüne geçirildiği belirtiliyor. Apple'ın bu konuda sağladığı destekler ve yeniden yapılanma süreci hakkında ise henüz bilgi bulunmamaktadır.
SEO Vibes on Tour etkinliği, 18 Nisan 2024 tarihinde dijital dünyanın profesyonellerini bir araya getirmek üzere İstanbul'da gerçekleşecek. Worldef, SEOUP ve ContentUP partnerliğinde WhitePress tarafından düzenlenen organizasyonun, katılımcılarına networkünü genişletme fırsatı sunması ve sektörel yeniliklere ışık tutması bekleniyor. Etkinlikte konuşmacılar arasında Mertcan İşler, Batuhan Durmaz, Yağmur Şimşek, Dilara Dağıstanlı, Tolga Sonışık, Emrah Pamuk, Sedat Ateş, Bora Denizci, Büşra Çildaş, Murat Şahin ve Mert Erkal gibi dijital dünyanın öne çıkan isimleri yer alacak. Etkinlik, İstanbul/Şişli'de bulunan The Point Hotel Barbaros'da düzenlenecek ve bilet satışları WhitePress üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?