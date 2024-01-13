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Azerbaycan Savunma Bakanı, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
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Azerbaycan Savunma Bakanı, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için taziye mesajı gönderdi

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi. Hasanov, terör saldırısını kınayarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne desteklerini belirtti ve şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Azerbaycan Savunma Bakanı, Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerler için taziye mesajı gönderdi
13.01.2024 - 10:32,
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Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Hasanov, Bakan Güler'e gönderdiği taziye mesajında, bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda Türk Silahlı Kuvvetleri askeri personelinin şehit olduğu ve yaralandığı haberinden, son derece üzüntü duyduğunu kaydetti.

Türkiye'nin acısını kendi acıları olarak gördüklerini belirten Hasanov, "Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Hasanov, mesajında şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerler için şifa diledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Azerbaycan Savunma Bakanı, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için taziye mesajı gönderdi - Son Dakika


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