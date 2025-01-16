Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Iğdır\'da

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Kış Tatbikatı-2025'e katılacak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli, Iğdır'da 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı personeli tarafından karşılandı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"'Tek millet, iki devlet' anlayışımızla 'tek yürek, tek bilek, tek yumruk' olarak çalışmaya devam edeceğiz! Kış Tatbikatı-2025'e katılacak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli Hasret Köprüsü'nde 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı personeli tarafından karşılandı."