Azerbaycan ve Ermenistan'dan Internet Anlaşması

Azerbaycan ile Ermenistan şirketleri arasında Ermenistan'ın uluslararası internet bağlantısının Azerbaycan üzerinden sağlanmasına ilişkin anlaşmalar imzalandı.
Azerbaycan Devlet Haber Ajansının (AZERTAC) haberine göre, Azerbaycan'ın telekomünikasyon şirketi AzerTelecom ile Ermenistan'ın önde gelen operatörlerinden Telecom Armenia arasında, Ermenistan'ın uluslararası internet bağlantısının Azerbaycan üzerinden sağlanmasına ilişkin anlaşmalar yapıldı.
Anlaşma kapsamında AzerTelecom, sahip olduğu altyapıyı kullanarak Ermenistan yönündeki internet trafiğinin transit geçişini sağlayacak.
Söz konusu işbirliğinin, Güney Kafkasya'da bağlantı güzergahlarının çeşitlendirilmesine katkı sunması, telekomünikasyon ağlarının güvenilirliğini artırması ve sektörde bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine destek olması hedefleniyor.
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