Azerbaycan ve İngiltere liderleri Dublin'de stratejik ortaklık bildirgesine imza attı - Son Dakika
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Azerbaycan ve İngiltere liderleri Dublin'de stratejik ortaklık bildirgesine imza attı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Dublin'deki Avrupa Siyasi Topluluğu 9. Zirvesi'nde stratejik ortaklık bildirgesini imzaladı. Bildirge savunma, ticaret, yenilenebilir enerji ve eğitimde işbirliğini güçlendirmeyi öngörüyor.

Azerbaycan ile İngiltere arasında ikili ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükseltecek bildirgeye imza atıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi kapsamında, "Azerbaycan Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Stratejik Ortaklık Bildirgesi" imzalandı.

Bildirgeye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İngiltere Başbakanı Andy Burnham imza attı.

Bildirge kapsamında taraflar, bölgesel barış ve istikrarın desteklenmesi amacıyla savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğini güçlendirecek.

İkili ticaret ve yatırım ilişkilerinin genişletilmesi ve derinleştirilmesiyle sürdürülebilir, kapsayıcı ve çeşitlendirilmiş ekonomik büyümenin teşvik edilmesinin hedeflendiği bildirgede, yenilenebilir enerji, altyapı ve hizmetler dahil öncelikli sektörlerde uzun vadeli ticari ortaklıklar kurulması, bilgi paylaşımının ve iş dünyası arasındaki bağlantıların geliştirilmesi öngörülüyor.

Bildirgeye göre taraflar, bölgesel ve uluslararası bağlantıların önemine işaret ederek Orta Koridor'un geliştirilmesini destekleyecek.

İklim değişikliğine dayanıklılık, enerji güvenliği ve net sıfır hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji, yeşil finansman ve düşük karbonlu teknolojiler alanlarında işbirliği yapılması da bildirgede yer aldı.

Eğitim alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi, yapay zeka, dijital yönetişim ve inovasyon ekosistemi konularında deneyim paylaşımında bulunulması da bildirgede öngörülen başlıklar arasında yer aldı.

Kaynak: AA
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