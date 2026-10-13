Azerbaycan ve Kamboçya, Bakü'de çifte vergilendirme dahil anlaşmalar imzaladı - Son Dakika
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Azerbaycan ve Kamboçya, Bakü'de çifte vergilendirme dahil anlaşmalar imzaladı

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Azerbaycan ve Kamboçya, Bakü\'de çifte vergilendirme dahil anlaşmalar imzaladı
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Azerbaycan ve Kamboçya, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in resmi ziyareti kapsamında Bakü'de ticari ve ekonomik işbirliğini güçlendirecek anlaşmalara imza attı. İmzalar arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi ve vergi kaçakçılığına engel olunmasına ilişkin anlaşma da bulunuyor.

BAKÜ, 13 Ekim (Xinhua) -- Azerbaycan ve Kamboçya, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'nin Güney Kafkasya ülkesine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında ticari ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi anlaşmaya imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kamboçya Başbakanı Hun Manet'nin katılımıyla pazartesi günü başkent Bakü'de düzenlenen imza töreninde, gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmenin önlenmesi ve vergi kaçakçılığına engel olunmasına ilişkin anlaşmanın yanı sıra ticari ve ekonomik işbirliğine dair bir çerçeve anlaşması da imzalandı.

Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Odası ile Kamboçya Ticaret Odası da iki ülke arasındaki ticari bağları güçlendirmeyi amaçlayan bir mutabakat zaptı teati etti.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ise Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-Kamboçya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, yatırımların teşviki ve karşılıklı korunmasına ilişkin hazırlık aşamasında olan bir anlaşmanın kısa süre içinde imzalanmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua
AzerbaycanKamboçyaEkonomiGüncelDünyaBaküSon Dakika

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