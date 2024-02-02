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Azerbaycanlı arama kurtarma uzmanları, Türkiye'deki deprem felaketine yardım eden ekiplerin fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
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Azerbaycanlı arama kurtarma uzmanları, Türkiye'deki deprem felaketine yardım eden ekiplerin fotoğraflarını oyladı

Azerbaycanlı arama kurtarma uzmanları, Türkiye\'deki deprem felaketine yardım eden ekiplerin fotoğraflarını oyladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'ye yardım eden Azerbaycanlı arama kurtarma uzmanları, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Uzmanlar, AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek en etkileyici olanları seçti. Depremde kurtarılan çocukların fotoğrafları ise en çok etkileyenler arasında yer aldı.

02.02.2024 16:19  Güncelleme: 16:22
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin yardımına koşan Azerbaycanlı arama kurtarma ekibindeki uzmanlar, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı arama kurtarma uzmanları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Seçimlerini ortak yapan arama kurtarma uzmanları, "Haber" kategorisinde Andres Gutierrez tarafından çekilen "Yangını izlerken", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", Spor"da ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" karelerine oy verdi.

Azerbaycanlı arama kurtarma uzmanları "Deprem: Umut" kategorisinde ise Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" ve "Depremin umudu" başlıklı fotoğrafları seçti.

Depremde Türkiye'ye giden ekiplerin koordinatörlerinden Albay Elşad Zerbeliyev, tüm karelerin etkileyici olduğunu ve seçim yapmakta zorlandıklarını söyledi.

En fazla "Deprem: Umut" kategorisindeki fotoğraflardan etkilendiklerini belirten Zerbeliyev, "Bu fotoğraflarda gösterilenleri biz orada canlı görmüştük. Çocukların kurtarılması çok etkileyici. Bizim ekipler 17 çocuğu kurtardı. Bu da her arama kurtarma çalışanı için sevinç kaynağı. AA foto muhabirlerine başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş, Türkiye, Deprem, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycanlı arama kurtarma uzmanları, Türkiye'deki deprem felaketine yardım eden ekiplerin fotoğraflarını oyladı - Son Dakika


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