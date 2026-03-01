AZERTAC 106. Yaşını Kutluyor - Son Dakika
AZERTAC 106. Yaşını Kutluyor

01.03.2026 10:45
Azerbaycan Devlet Haber Ajansı AZERTAC, 106. yıl dönümünü kutlayarak uluslararası haber yayınına devam ediyor.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutluyor.

28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin kararıyla 1920'de kurulan AZERTAC, bugün ülkenin en güvenilir haber kaynağı ve uluslararası haber ajanslarının en aktif ortaklarından biri olarak faaliyetini sürdürüyor.

Zor şartlarda ve kısıtlı imkanlarla faaliyete başlayan AZERTAC, ilk haberini 1 Mart 1920'de servis etti ve bu tarih, ajansın kuruluş günü olarak kabul edildi.

Bolşevik ve Ermenilerin Azerbaycan'a yönelik hem yurt içi hem de yurt dışındaki dezenformasyonlarına karşı mücadele yürüten AZERTAC, Sovyetler'in ülkeyi işgal etmesi sonucu sadece 58 gün faaliyet gösterebildi.

Azerbaycan'da eski Sovyet yönetiminin kurulmasının ardından yeniden yapılandırılan ajans, farklı dönemlerde AZKAFROSTA, AZTAG, AZERTA, Azerinform isimleriyle yayın hayatını sürdürdü.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından yeniden ilk ismi AZERTAC'a kavuşan ajans, bağımsız Azerbaycan'ın resmi haber ajansı olarak faaliyetlerine devam etti.

Personel kapasitesi, haber sayısı ve kalitesi ile yayın dillerini her yıl artıran AZERTAC, bugün günlük ortalama 500'den fazla haber, 40'tan fazla video ve 100'den fazla fotoğraflı haber servis ediyor.

Azerbaycan Türkçesinin yanı sıra Rusça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Çince ve Arapça olmak üzere 8 dilde yayın yapan AZERTAC'ın, 25 ülkede temsilcisi bulunuyor.

Sekiz uluslararası kuruluşa üye olan AZERTAC, 2016-2019 yıllarında Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği ile Dünya Haber Ajansları Kongresi başkanlığını üstlendi.

AZERTAC, 2023'te kurulan Türk Haber Ajansları Birliğinin genel sekreterliğini yürütüyor.

Dünyanın 55 haber ajansı ile işbirliği protokolü imzalayan AZERTAC, Anadolu Ajansının (AA) da partner kuruluşu.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Politika, Kültür, Güncel, Medya, Son Dakika

AZERTAC 106. Yaşını Kutluyor
