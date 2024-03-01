AZERTAC, Kuruluşunun 104. Yıl Dönümünü Kutluyor - Son Dakika
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AZERTAC, Kuruluşunun 104. Yıl Dönümünü Kutluyor

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin kararıyla 1920'de kurulmuştur. AZERTAC, ülkenin en güvenilir haber kaynağı ve uluslararası haber ajanslarının en aktif ortaklarından biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ajans, Azerbaycan'ın tarihindeki zor dönemlerde dezenformasyonlara karşı mücadele etmiş ve günümüzde günlük ortalama 500'den fazla haber, 40'tan fazla video ve 100'den fazla fotoğraflı haber servis etmektedir. Ayrıca, 8 farklı dilde yayın yapmakta ve 21 ülkede temsilciliği bulunmaktadır. AZERTAC, uluslararası haber ajanslarıyla işbirliği yapmakta ve Türk Haber Ajansları Birliği'nin genel sekreterliğini yürütmektedir.

01.03.2024 14:19
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Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutluyor.

28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin kararıyla 1920'de kurulan AZERTAC, bugün ülkenin en güvenilir haber kaynağı ve uluslararası haber ajanslarının en aktif ortaklarından biri olarak faaliyetini sürdürüyor.

Dönemin zor şartlarında kısıtlı olanaklarla faaliyete başlayan AZERTAC, ilk haberini 1 Mart'ta servis etti ve o tarih, ajansın kuruluş günü kabul edildi.

O dönemde Bolşeviklerin ve Ermenilerin Azerbaycan'a yönelik hem yurt içi hem de yurt dışındaki dezenformasyonlarına karşı mücadele yürüten AZERTAC, Sovyetler'in ülkeyi işgal etmesi sonucu sadece 58 gün faaliyet gösterebildi.

Azerbaycan'da eski Sovyet yönetimi kurulduktan sonra yeniden yapılandırılan ajans, farklı dönemlerde AZKAFROSTA, AZTAG, AZERTA, Azerinform gibi isimlerle faaliyetini sürdürdü.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla yeniden ilk ismi AZERTAC'a kavuşan ajans, bağımsız Azerbaycan'ın resmi haber ajansı olarak yola devam etti.

Personelin gücünü, haber sayısını ve kalitesini, yayın dillerini her yıl artıran AZERTAC, bugün günlük ortalama 500'den fazla haber, 40'tan fazla video, 100'den fazla fotoğraflı haber servis ediyor.

Azerbaycan Türkçesinin yanı sıra Rusça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Çince ve Arapça olmak üzere toplam 8 dilde yayın yapan AZERTAC'ın 21 ülkede temsilcisi bulunuyor.

Sekiz uluslararası kuruluşa üye AZERTAC, 2016-2019 yıllarında Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) ile Dünya Haber Ajansları Kongresi (NAWC) başkanlığını üstlendi.

AZERTAC, 2023'te kurulan Türk Haber Ajansları Birliğinin (ATNA) genel sekreterliğini yürütüyor.

Dünyanın yaklaşık 50 haber ajansı ile işbirliği protokolü imzalayan AZERTAC, Anadolu Ajansının da partner kuruluşu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Medya, Güncel, Son Dakika

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