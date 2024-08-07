Azez\'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı

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Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

ARAÇTAKİ BOMBA İNFİLAK ETTİ: 9 ÖLÜ, 14 YARALI

Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez'de Şat kontrol noktasında bir araca yerleştirilen bomba infilak etti. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı. Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Saldırıyı terör örgütü PKK/ YPG'nin gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.