Azharul İslam'ın İdam Cezası Bozuldu

Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi eski liderlerinden Azharul İslam aleyhinde 2014'te verilen ölüm cezası, Anayasa Mahkemesince bozuldu.

Prothom Alo haberine göre İslam'ın şubattaki temyiz talebi doğrultusunda görülen duruşmada, Yüksek Mahkeme'nin sanık aleyhindeki kararı görüşüldü.

Anayasa Mahkemesinde 7 hakimden oluşan temyiz heyetinin başkanı Syed Refaat Ahmed, oy birliğiyle alınan nihai kararı açıkladı.

Buna göre, "insanlığa karşı suçlar davasında" masumiyetinin kanıtlanması dolayısıyla Azharul İslam beraat etti.

Böylelikle Yüksek Mahkeme'nin daha önce verdiği mahkumiyet ve idam cezası bozuldu ve sanık İslam suçlardan aklandı.

"Birey veya parti olarak, hata yapmaktan muaf değiliz

Sanık avukatı Shishir Monir, karar için İslam'ı "talihli" şeklinde niteleyerek "Hayatta olduğu için adaleti yaşadı, diğer mahkumlar asılmıştı." dedi.

Cemaat-i İslami Partisi lideri Shafiqur Rahman "yargı infazının kurbanları" şeklinde nitelediği idam edilen parti liderlerine yönelik "yaşasalar millete yön verirlerdi" dedi.Shafiqur Rahman, "Birey veya parti olarak, hata yapmaktan muaf değiliz, yanlış yaptıysak, af dileriz." ifadesini kullandı.

İslam, eski Başbakan Şeyh Hasina tarafından bağımsızlık savaşı sırasında işlendiği iddia edilen suçların cezalandırılması için 2009'da kurulan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesince (ICT)

2012'de başkent Dakka'daki ikametgahından alınarak, "insanlığa karşı suç" işlediği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

O tarihten bu yana gözaltında tutulan İslam, Aralık 2014'te, 1971'deki bağımsızlık savaşı sırasında işlediği iddia edilen "insanlığa karşı suçlar" nedeniyle ICT tarafından idama mahkum edilmişti.

ICT, bağımsızlık savaşı sırasında iktidarda olan Cemaat-i İslami ile muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi yöneticilerinden 20'den fazla önde gelen ismi idama mahkum etmiş, bunların bazıları infaz edilmişti.