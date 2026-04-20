Aziz İhsan Aktaş Davası... Etkin Pişmanlıkla Tahliye Edilen Korzay: "Gözümle Gördüğüm Hiçbir Şey Yok. Şu An İçin Somut Bir Şeye Dayanmıyor"

20.04.2026 14:00  Güncelleme: 14:56
Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen davanın ikinci duruşmasında eski İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, savunma yaptı. İddialara karşı mahkeme başkanının "Şüphenizin sebebi somut bir şeye dayanıyor mu?" sorusuna Korzay, "Gözümle gördüğüm hiçbir şey yok. Şu an için somut bir şeye dayanmıyor" dedi.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan davanın ikinci duruşması Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki 3 No'lu Duruşma Salonu'nda yapılıyor. 16'sı tutuklu 200 kişinin yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında ilk savunmayı, etkin pişmanlıktan yararlanan ve tutuksuz yargılanan İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay yaptı.

"Şüphem var ama gözümle hiçbir şey görmüş değilim"

Herhangi bir suç örgütüne üye olmadığını ve hiçbir suç işlemediğini dile getiren Korzay, hakkındaki "ihale sisteminde belirlenen pay oranında rüşvet aldığı" yönündeki iddiaları ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları reddederek beraatını talep etti. Mahkeme başkanının "Aziz İhsan Aktaş'ı ve Mustafa Mutlu'yu tanıyor musunuz" sorusuna "Evet" yanıtını veren Korzay, Aziz İhsan Aktaş'a ait firmanın İSFALT'tan ihale alması ve ihalede kullanılan puanlamayı Aktaş'ın ele geçirdiği iddiası üzerine savcılıkta verdiği "Mustafa Mutlu puanlama sistemine vakıf olup Aziz İhsan Aktaş'la paylaşmış olabilir" ifadesini de yanıt verdi. Korzay, "Şüphem var ama gözümle hiçbir şey görmüş değilim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının "Şüphenizin sebebi somut bir şeye dayanıyor mu" diye sorduğu Korzay, "Gözümle gördüğüm hiçbir şey yok. Şu an için somut bir şeye dayanmıyor" dedi. Korzay, "İfadeleriniz geçerli mi" sorusunu ise "Tabii ki başkanım" yanıtını verdi.

Korzay'ın ardından Murat Arslan, Mustafa Furkan Zehir, Mükerrem Sağlam ve Selçuk Yetim da savunmalarını yaptı. Dosyada mağdur sıfatıyla yer alan ve duruşmaya katılan 9 kişi de beyanlarında şikayetçi olmadıklarını bildirdi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
