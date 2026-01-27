"Aziz İhsan Aktaş Davası"... Sanık Avukatlarının Usule İlişkin Talepleri Alındı, Duruşmaya Ara Verildi - Son Dakika
27.01.2026 13:14  Güncelleme: 14:47
Organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 200 sanık, rüşvet iddialarıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmada avukatların usule ilişkin talepleri değerlendiriliyor.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütünün, bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33'ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasında, bazı sanık avukatlarının usule ilişkin talepleri alınıyor. İddianamede "örgüt lideri" olmakla suçlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın, duruşmaya korumalarıyla gelmesi diğer sanık avukatlarının tepkisine neden oldu.

CHP'li bazı belediye başkanlarının da arasında bulunduğu ve kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş davası" olarak bilinen davanın ilk duruşması, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda başladı. Aralarında, etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz iş insanı Aziz İhsan Aktaş ile tutuklu belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; tutuksuz Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de bulunduğu 200 sanık, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıyor. Duruşma, mahkeme heyetinin kararı doğrultusunda Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki 1 No'lu duruşma salonunda görülüyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, ilk olarak bazı sanık avukatlarının usule ilişkin talepleri alınıyor.

Aziz İhsan Aktaş'ın korumaları soruldu

İddianamede "örgüt lideri" olmakla suçlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın, duruşmaya korumalarıyla gelmesi diğer sanık avukatlarının tepkisine neden oldu.

Rıza Akpolat müdafii Avukat Hüseyin Ersöz, tutuklu sanıkların bir aile üyesinin içeriye girebileceğine ilişkin kural getirildiğini hatırlatarak, "İddianamede örgüt lideri olarak yer alan Aziz İhsan Aktaş'ın koruma ordusuyla nasıl içeriye girebildiğini" sordu. Ersöz, "Aziz İhsan Aktaş'ın nasıl bir ayrıcalığı var? İçeriye bir koruma ordusuyla girmiş" dedi.

Mahkeme Başkanı, kendilerinin mahkeme salonu dışından sorunlu olmadığını belirtti.

Ersöz'ün sorusuna yanıt veren Aziz İhsan Aktaş'ın avukatı ise "koruma ordusuyla duruşma salonuna girdikleri" yönündeki eleştirilere, "Biz koruma ordusuyla içeri girmedik. Suikast tehditlerine karşı devletin verdiği resmi korumalar onlar" yanıtını verdi. Ayrıca, görüntülere yansıyan kalabalığın, Aktaş'ın görüntüsünü almaya çalışan basın mensupları ve Jandarma ekiplerinin oluşturduğunu söyledi.

Yetkisizlik kararı verilmesi talebi

Duruşmada daha sonra Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere'nin avukatları, "yetkisizlik kararı verilmesi" talebinde bulundu ve dosyanın tefrik edilmesini istedi. Ayrıca Zeydan Karalar'ın avukatı, dosyanın tefrik edilmesiyle Karalar'ın tutukluluk halinin de değerlendirilmesi talebinde bulundu.

Ahmet Özer'in avukatı da dosyada "örgüt üyeliği" suçlamasının yer almaması nedeniyle Özer yönünden dosyanın tefrik edilmesini istedi.

Aziz İhsan Aktaş'ın avukatı ise tefrik ve yetkizlik taleplerinin reddine karar verilmesini talep ederek, "Dosyayı başka başka yerlere gönderirseniz birçok müteahhidi mağdur etmiş olursunuz" dedi.

Avukatların taleplerinin ardından duruşma savcısına söz verildi. Savcı, "yetkisizlik ve tefrik taleplerinin reddine" karar verilmesini istedi.

Duruşmaya bir saat ara verildi. Salonda bulunan tutuklu Belediye Başkanları, Mahkeme Başkanının uyarısı nedeniyle sessizce salondan ayrıldı, izleyiciler başkanları el sallayarak uğurladı.

Kaynak: ANKA

