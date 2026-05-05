"Aziz İhsan Aktaş Suç Örgüt " Davası... Duruşma Yarın Devam Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Aziz İhsan Aktaş Suç Örgüt " Davası... Duruşma Yarın Devam Edecek

05.05.2026 15:55  Güncelleme: 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" davasının Silivri’de görülen duruşmasında, sanık avukatlarının savunmaları alındı. Rıza Akpolat’ın eşi Yeşim Akpolat’ın kardeşi olan tutuklu sanık Kazım Gökhan Yankılıç’ın avukatı ve aynı zamanda eşi, "Biz artık ev hapsi talep edecek noktadayız. Müvekkilimin tutuklu bulunduğu 11 ay bizim için çok zorlu geçti. Bizim aile olarak dışarda yaşadığımız baskı da çok fazla" dedi. Duruşma, yarın devam edecek.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" davasının Silivri'de görülen duruşmasında, sanık avukatlarının savunmaları alındı. Rıza Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat'ın kardeşi olan tutuklu sanık Kazım Gökhan Yankılıç'ın avukatı ve aynı zamanda eşi, "Biz artık ev hapsi talep edecek noktadayız. Müvekkilimin tutuklu bulunduğu 11 ay bizim için çok zorlu geçti. Bizim aile olarak dışarda yaşadığımız baskı da çok fazla" dedi. Duruşma, yarın devam edecek.

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında olduğu 11 kişinin tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşmasının 9'uncu gününde sanık avukatları savunma yaptı.

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 3 No'lu salonundaki duruşmada, iddianamede, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "resmi belgede sahtecilik" iddialarıyla yargılanan Rıza Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat'ın kardeşi olan tutuklu sanık Kazım Gökhan Yankılıç'ın avukatı ve aynı zamanda eşi savunma yapmak üzere söz aldı. Avukat, "Biz artık ev hapsi talep edecek noktadayız. Eşimin böyle bir suçla yargılanması ve yalnızca cezaevi kabinininde görüşmek çok zor. Müvekkilimin tutuklu bulunduğu 11 ay bizim için çok zorlu geçti. Onun morali bozulmasın diye dışarda yaşadığım zorlukları hiç anlatmadım. Eminim o da cezaevinde yaşadıklarını bana anlatmamıştır. Bizim aile olarak dışarda yaşadığımız baskı da çok fazla. Yapmamız gereken bir ödeme vardı ve o kişi 'sizden para gelirse beni de alırlar' diye çekindi. Müvekkilimin suçsuz olduğuna inancımız tam. Tahliyesini talep ederiz" dedi.

İddianamede, yine aynı suçlamaların yöneltildiği tutuklu sanık Rıza Akpolat'ın arkadaşı Rabil Artan'ın avukatı da savunmasında, suçlamaların soyut iddialardan oluştuğunu söyledi. Avukat, müvekkilinin tutuklulukta geçirdiği sürenin cezalandırmaya dönüştüğüne dikkati çekti ve Artan'ın tahliyesini talep etti.

Duruşma yarın devam edecek.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgüt ' Davası... Duruşma Yarın Devam Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brezilya’da uçak apartmana çarptı: 4 yaralı Brezilya'da uçak apartmana çarptı: 4 yaralı
Bursa’da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı 500 dekar alan dronla görüntülendi Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi
Almanya’nın Leipzig kentinde bir araç yayaların arasına daldı: 2 ölü, 8 yaralı Almanya'nın Leipzig kentinde bir araç yayaların arasına daldı: 2 ölü, 8 yaralı
İçişleri Bakanlığı: Geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568 İçişleri Bakanlığı: Geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568
Kante transferini eleştiren Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, özür diledi Kante transferini eleştiren Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, özür diledi
12 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti 12 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti

17:00
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
16:59
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 17:17:06. #.0.4#
SON DAKİKA: "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgüt " Davası... Duruşma Yarın Devam Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.