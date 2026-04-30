"Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" Davası İddianamesinin, CHP Kurultay Ceza Davasına Gönderilmesi
"Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" Davası İddianamesinin, CHP Kurultay Ceza Davasına Gönderilmesi

30.04.2026 11:44  Güncelleme: 12:45
Haber: Esra TOKAT

(İSTANBUL) - İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasının duruşmasında söz alan avukat Hüseyin Ersöz, bu davaya ait iddianamenin bir örneğinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP'nin kurultayına ilişkin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen "ceza davası" dosyasına "resen" gönderildiğini iddia etti. Mahkeme Başkanı ise "Bizden dosya istendi. Ancak çok büyük olduğu için biz tam olarak neresi isteniyorsa orayı gönderebileceğimizi söyledik. Yani 3-4 defa istendi ve olumsuz karşıladık bu talebi. Muhtemelen savcılıktan da istemişlerdir" dedi.

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 kişi hakkında açılan davaya, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam ediliyor.

Duruşmada söz alan, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatı Hüseyin Ersöz, "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasına ait iddianamenin bir örneğinin, dün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen "CHP kurultay ceza davası" dosyasına gönderildiğini belirtti.

Ersöz, iddianamenin "resen" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderildiği iddiasında bulunarak, şunları söyledi:

"Dün akşam saatlerinde bir haber sosyal medyaya düştü. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam etmekte olan Kurultay Davası'na bizim burada yargılamaya konu olan iddianamemiz gönderilmiş. Mahkeme tarafından yazılan bir müzekkere de söz konusu değil. Aslında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen, ortada bir talep olmadan iddianameyi gönderdiğini anladık, buna şahit olduk. Bunun da bir gazeteci tarafından haberleştirildiğine şahit olduk. Savcılık makamının tarafgir tutumunu, sanıklara yönelik aleyhe delillerin toplandığını görüyoruz."

Mahkeme Başkanı: "Dosya bizden istendi"

Mahkeme Başkanı'nın, "Bizden müzekkere yazılarak dosya istendi. Ancak dosya çok büyük olduğu için biz tam olarak neresi isteniyorsa orayı gönderebileceğimizi söyledik. Yani 3-4 defa istendi ve olumsuz karşıladık bu talebi. Muhtemelen savcılıktan da istemişlerdir" demesi üzerine avukat Ersöz, "Başsavcılık burada, 'biz dosyadan el çektik, gönderemeyiz' demeliydi. Dava dosyasının içeriği ile nasıl bir bilgiye sahip oluyorsunuz da dosyayı gönderiyorsunuz" diyerek itiraz etti.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasına ait iddianamenin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen CHP'nin kurultayına ilişkin ceza davası dosyasına eklenmek üzere dün Ankara'ya gönderilmişti.

Kaynak: ANKA

