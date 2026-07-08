Aziz İhsan Aktaş Davasında Karar Duruşması 15'inci Gününde - Son Dakika
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Aziz İhsan Aktaş Davasında Karar Duruşması 15'inci Gününde

08.07.2026 18:21  Güncelleme: 19:14
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Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü iddiasıyla 200 sanıklı davanın karar duruşması 15. gününde avukat savunmalarıyla devam etti. Mahkeme duruşmayı yarına ertelerken, cuma günü tutukluluk değerlendirmesi yapılacak.

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan ve Silivri'de İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 7'si tutuklu 200 sanıklı davanın karar duruşması 15'inci gününde avukat savunmalarıyla devam etti. Mahkeme, duruşmayı yarına ertelerken, cuma günü dosya üzerinden aylık tutukluluk değerlendirmesi yapılacağını açıkladı.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 7'si tutuklu 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi.

Günün oturumu avukat savunmalarıyla başladı. Savunmaların tamamlanamaması üzerine mahkeme, duruşmayı yarına erteledi.

KARAR SÜRECİNDE SONA YAKLAŞILDI

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı dosyada karar aşamasına yaklaşılırken, savunmalar yeni inşa edilen duruşma salonunda alınmaya devam etti.

Dosyada henüz savunmasını yapmayan tek tutuklu sanık ise Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat. Duruşma takvimine göre iki hafta içinde tüm savunmaların tamamlanmasının, ardından mahkemenin karar için yaklaşık 10 günlük ara vermesi bekleniyor.

TUTUKLULUKLAR CUMA GÜNÜ DEĞERLENDİRİLECEK

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuzhan Gül, dosya kapsamında aylık tutukluluk incelemesinin cuma günü evrak üzerinden yapılacağını açıkladı.

Dosyada tutuklu bulunan isimler şunlar:

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin,

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara,

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan,

Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka,

Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger,

Avukat Celal Tekin.

Kaynak: ANKA

İhsan Aktaş, Politika, 3. Sayfa, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aziz İhsan Aktaş Davasında Karar Duruşması 15'inci Gününde - Son Dakika

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