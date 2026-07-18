Aziz Üstel Son Yolculuğuna Uğurlandı

İZMİR'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden televizyon yapımcısı, gazeteci ve eski Galatasaray yöneticisi Aziz Üstel (80), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Televizyon yapımcısı, gazeteci ve eski Galatasaray yöneticisi Aziz Üstel, dün İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üstel için Hacı Fatma Tatari Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Üstel'in eski eşi Filiz Döner'in yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve gazeteci arkadaşları katıldı. Göztepe ve Galatasaray'ın yanı sıra Fatih Terim ve Arda Turan da cenazeye çelenk gönderdi. Üstel'in tabutuna Galatasaray bayrağı sarıldı.

'SPOR CAMİASININ BAŞI SAĞ OLSUN'

Spor camiasına başsağlığı dileyen AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Aziz Bey çok yönlü bir kişilik ve çok özel bir şahsiyetti. Hem bir entelektüel hem bir gazeteci hem de bir spor insanıydı. Farkını her şekliyle ve nezaketiyle ortaya koydu. Hem spor yöneticisi olarak katkı verdiği hem gazeteci olarak fikirleriyle katkı verdiği süreçte nezaket ve derinliğini, özgün yaklaşımını korudu. Unutulmayacak bir kişilik. Spor camiasının başı sağ olsun" dedi.

'SON ANA KADAR BERABERDİK'

Üstel'in son olarak köşe yazılarının yayımlandığı Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Aziz Bey bu camiada her dönemde dik durmasını başaran bir isimdi, üstat bir isimdi. 2022'ye kadar beraber çalışma fırsatı bulmuştuk. Birlikte çok fazla zaman geçirdik. Yerli ve milli bir duruşu vardı. Bilhassa uluslararası konularda hep devletinin yanında olmuştur. Nereden bakarsak bakalım medya camiasında örnek alacağımız isimdi. Ülkemiz için büyük bir kayıptır. Aziz Bey gücünün sonuna kadar yazmaya devam etmişti. Ondan sonra da hep görüştük. Son dönemde rahatsızlığı arttı. Görüşmek zorlaştı ama imkan bulduğumuz sürece diyaloğumuz devam etti. Son ana kadar beraberdik" ifadelerini kullandı.

Kılınan cenaze namazının ardından Aziz Üstel'in cenazesi, Yeni Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Can HAZAR/İZMİR,