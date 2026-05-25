Aziz Yıldırım: Bu Sezon Şampiyon Olamazsak Uzun Yıllar Olamayız

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, İstanbul Kuyumcular Odası'nı ziyaret ederek üyelerle buluştu. Yıldırım, Kapalıçarşı'daki açıklamasında, sarı-lacivertlilerin bu sezon şampiyon olamaması durumunda uzun yıllar başarıyı yakalayamayacağını dile getirdi. Seçime son kez gireceğini hatırlatan Yıldırım, 'Bir daha gelmeyeceğim çünkü hayatım güzel. Güzel yaşıyorum, işim iyi, çocuğumla iyi bir süreç yaşıyoruz. Bir tarafta da evladımız gibi olan, büyütmeye çalıştığımız, görevimizdeki dönemlerde geçirdiğimiz sıkıntıları unutamadığımız bir Fenerbahçe'miz var. Fenerbahçe 4 yılı benim dönemimde olmak üzere 12 yıldır maalesef istikrarı, başarıyı yakalayamadı. Tarihimizde olmayan bir şey. En fazla 7 seneydi sanırım. Şimdi Fenerbahçe öyle bir noktaya geldi ki rakipleriyle baş edecek durumda değil çünkü güçlü yönetimleri yok. Para her şey değil, para her şeyi çözmez. Onun yanında akıl olması lazım, aklın verdiği güç olması lazım. Bunların bir araya gelmesi lazım. Biz bu sene şampiyon olamazsak uzun yıllar şampiyon olamayız, onu da halledecek tecrübedir. Onun için yola çıktık.' diye konuştu.

Fenerbahçe'nin başarısız sürecini durduracaklarını vurgulayan Yıldırım, 'Ben 1 yıl başkanlık yapacağım, bana ne kazandırır? Bu yıl başarılı olamazsak zaten 1 sene sonra seçimde oy vermezsiniz. Bu riskleri aldık. Biz inanıyoruz ki akan kanı biz durduracağız. Bizden başka kimse durduramaz. 8 sene önce 'buradan üzülerek gidersiniz' dedim. Uzun yıllar bunun altından kalkamayız. Her şeyi yapamam bunu bilin, bu güç sizde. Biz bunu 3 Temmuz'da gösterdik. O gücün yeniden sahaya inmesi lazım yani takımın arkasında durması lazım. Geçen sene niye 10 bin imza toplandı, aday olmadın diye soruyorlar. Gençlerle konuşuyorduk 'aday olun' diyordum. Fenerbahçe ilerlesin, demokrasi ilerlesin, yeni alternatifler doğsun. Ben imzayı kendim için toplamadım. Etrafımızdaki insanlar şikayetçiydi. Mayıs ayında Sayın Ali Koç, Hulusi Belgü ile bana geldi. Ben de Şekip Bey'i (Mosturoğlu) davet ettim o da geldi. Dörtlü toplantı yaptık. Dubai'de basketbol şampiyonasına gideceklerdi. Kendisine 'haziran ayında seçim yapalım eylüle bırakma' dedim. 'Kulübe zarar verir' dedim. Kim seçilirse seçilsin zarar verir dedim. Haziranda yapalım kamuoyuna çık '1 yıl daha görevde kalmak istiyorum destek verin, başarılı olamazsam bırakırım' de dedim. Başkan adaylarına da aynısını söyle dedim. İkna edemediğin başkan adayı olursa ben görüşeceğim dedim. Tamam Dubai'ye gidip geleyim dedi. Gitti geldi ama bana bir daha gelmedi. Sonra seçimi eylüle koydular Fenerbahçe'ye zarar verdi. Haziranda yapsaydık başkanlığı devam edecekti ve Fenerbahçe son süreçte yaşadıklarını yaşamayacaktı.' diye konuştu.

CAS davasından çekilme nedenlerinin sorulması üzerine Yıldırım, 'CAS davasında Ankara'dan çekilmesi gerektiğini ifade etmişler. Memleketin faydası için. Yönetimdeki arkadaşlar da çektiler. Ben, Şekip Bey ve İlhan Ekşioğlu imzalamadık bunu da bilin.' yanıtını verdi. Eski sporculardan futbol aklı oluşturduklarını anlatan Yıldırım, transfer çalışmalarına ilişkin ise şu bilgileri verdi: 'Akşam eve gittim yine bana rapor yazmışlar onu okudum. Ekip çalışıyor. 2 tane santrfor alacağız ve isimleri belli. Kendileri ve kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor. Yurt dışına gidiyorum, onların menajerleri gelecekler benle buluşacaklar ve onlarla son konuşmaları yapacağız. İnşallah seçimden önce açıklarız ama önemli değil yani. Bir takım yaratmamız lazım. Çok yıldız getirdik tek başına bir şey yapmıyor, takım yapacak. 2 tane golcü alacağız. Ondan sonra diğer yerleri tamamlayacağız. En fazla 6 transfer yapacağız. Sonra içerden gitmek isteyen ya da bizim göndermek istediklerimiz olursa başka oyunculara da bakabiliriz o zaman. Sezon başlayana kadar bunları halledeceğiz. Fenerbahçe tarihinde ilk defa benim olduğum dönem de dahil tüm oyuncular hazır gelecek. 21-22 Temmuz'da biz eleme oynayacağız. Söz veriyorum rahat olun şampiyon olacağız.'