Baas General İsa Lübnan'dan Suriye'ye İade Edildi - Son Dakika
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Baas General İsa Lübnan'dan Suriye'ye İade Edildi

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Suriye, Baas rejimi döneminde görev yapan emekli Tümgeneral Adil İsa'yı Lübnan'dan teslim aldı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Baas rejimi döneminde görev yapan ve hakkında arama kararı bulunan emekli Tümgeneral Adil İsa'nın Lübnan makamlarından teslim alındığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Lübnan Yargıtay Başsavcılığınca, Suriye'nin iade talebi üzerine hakkında tutuklama kararı çıkarılan Baas rejimi generali İsa'nın Suriye makamlarına iade edildiği belirtildi.

Açıklamada, eski rejim ordusunda 17'nci Tümen Komutanlığı ve 2016 yılına kadar Deyrizor Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüten İsa'nın iadesinin, Suriye Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine yürütülen koordinasyonla gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsa hakkında 7'nci Soruşturma Hakimi tarafından çıkarılmış gıyabi tutuklama kararı bulunduğuna işaret edilen açıklamada, zanlının "kasten adam öldürme", "ağır suç işlenmesini kolaylaştırma", "birden fazla kişiyi kasten öldürme", "ölümle sonuçlanan işkence" ile "iç savaş ve mezhep çatışması çıkarmayı hedefleyen saldırılar düzenleme" suçlarından yargılanacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, dosyanın Şam 4'üncü İddianame Hakimliğince incelendiği ve şüphelinin Şam Ceza Mahkemesine sevk edilmesine ilişkin sürecin başlatıldığı ifade edildi.

Lübnan yargısının, dün, devrik Baas rejiminin generali İsa'nın, Suriye topraklarında işlediği suçlardan yargılanmak üzere ülkesine iade edilmesine karar verdiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Baas General İsa Lübnan'dan Suriye'ye İade Edildi - Son Dakika

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