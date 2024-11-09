Baba Arif Güran Adliyeye Döndü

BABA ARİF GÜRAN ADLİYEYE GELDİ
Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davanın duruşmasının 2'nci gününde rahatsızlanarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan baba Arif Güran, taburcu oldu. Arif Güran, 3'üncü gününde devam eden duruşmaya katılmak için Diyarbakır Adliyesi'ne geldi.
Gıyasettin TETİK-Selim KAYA-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
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